No es la primera vez que el director Mario Méndez Manrique recibe denuncias o se presentan inconformidades en contra de la actitud conflictiva del funcionario

León.- La directora de Administración y Finanzas del Instituto Cultural de León, Lizbeth Orozco Álvarez, fue despedida de su cargo este lunes por presuntas irregularidades en la asignación de 5 contratos por prestaciones de servicios. La ex funcionaria afirmó que en realidad fue en represalia por interponer una queja por hostigamiento laboral en contra de su director Mario Méndez Manrique.

El despido de la funcionaria, quien llevaba 11 años en el cargo, se produjo este lunes. Fue dado a conocer a los integrantes del consejo directivo por el mismo Méndez Manrique, a través de un correo electrónico. En él les informó que todo se debió a que desde el 30 de mayo éste solicitó una revisión ante la Contraloría interna por haber asignado un total de 942 mil 274 pesos en contratos sin que él autorizara.



Mientras tanto la Contraloría municipal afirmó que existe una investigación en curso, donde aún no se toma la determinación de ningún despido. Asimismo, la funcionaria despedida del ICL afirmó que ésta fue en venganza. El despido se da luego de que ella interpusiera una queja formal contra Mario Méndez a Derechos Humanos y también en la Contraloría, por hostigamiento y violencia laboral.

“Yo no he recibido de manera personal ninguna notificación de ninguna investigación, siento que todo se deriva de una venganza (…) Mi actuar siempre lo he hecho con base en las leyes y en los lineamientos. Si yo quiero hacer un fraude ¿Crees que voy y le aviso? Aquí la gran pregunta es él cómo se enteró supuestamente de eso. Que lo diga él, porque autoriza cosas y luego dice que no. Ya cuando le mando los contratos a firmar, no me los firma. Es exponerte a algo para que caigas”, dijo.

… pero sí una denuncia por acoso con pruebas

La ex funcionaria, quien acompañó sus denuncias con oficios, mensajes de Whatsapp y conversaciones grabadas con el titular del ICL, afirmó no ser la única en haber puesto una queja por acoso laboral en contra de Méndez Manrique. Ya que existen dos denuncias previas en la Contraloría de otras dos empleadas que decidieron desistir por temor a ser despedidas.



Orozco Álvarez también afirmó que la renuncia del presidente del consejo del ICL, Gabriel Pérez Navarro, producida en la última sesión ordinaria, obedeció a que éste quiso evitar conflictos con el director del Instituto. Luego de que ella reportara un déficit de 2.5 millones de pesos en la paramunicipal, producto de que haber rebasado el presupuesto autorizado para la realización de la Feria Internacional del Libro, 2022.

Evita declaraciones sobre su renuncia

Al momento de su salida del consejo, Pérez Navarro afirmó que ésta obedeció a asuntos personales y evitó dar declaraciones a la prensa al respecto.

“Estoy enterado que el director es conflictivo” síndico Sánchez Castellanos

Por parte de la Contraloría municipal se reportó que existe una investigación por presuntas irregularidades en la asignación de 5 contratos de servicios. La cual lleva un avance del 90% y de la que aún no se determinan presuntas responsabilidades administrativas, por lo que el despido de la titular de Finanzas del ICL se produjo sin que existiera una resolución previa. Mientras despiden a titular de Finanzas del ICL.

Director conflictivo del ICL

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos, por su parte, afirmó estar enterado sobre el conflicto y calificó de grave tanto el despido como la salida del presidente del consejo directivo, atribuyéndolo al carácter conflictivo del director del ICL.

“Estoy enterado de lo que está pasando y me preocupa que llegue al grado de que un presidente renuncie. Estoy enterado de que este director es muy conflictivo, es una persona que poco ayuda a resolver la problemática y viendo como están las cosas se tendrán que tomar decisiones porque no es posible que él despida a una persona que lo demandó por acoso laboral. Eso es inaceptable y esa medida de solución no es propia de esta administración” dijo al respecto.

Buscarán solución efectiva

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que sostendrá reuniones con todas las partes involucradas, incluyendo al consejo. Antes de tomar una determinación sobre los cambios al interior de la paramunicipal, donde una parte tendrá que ser resuelta por la Contraloría y otra por el propio consejo, que además tendrá que nombrar a un nuevo presidente.

“Contraloría tiene el tema a analizar, entonces que se investigue, que se llegue hasta las últimas consecuencias y si hubiera algo que señalar, adelante, pero que se aclare. Quedé de recibirla también a ella el día de hoy. (El ICL) Es un ente autónomo, entonces estaré platicando con los integrantes y si hay una medida que yo pueda recomendar, daré mi punto de vista, pero el que toma las decisiones es el consejo” puntualizó.

