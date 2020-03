Despiden a mesero por obsequiarle a un niño indigente un vaso con agua

Redacción

Tabasco.- El presidente de la república se molestó debido a que un grupo de personas comenzó a abuchear al alcalde de Macuspana.

Esto sucedió el domingo, Andrés Manuel López Obrador escuchó cómo los pobladores de Villa Benito Juárez y otras localidades se la pasaron abucheando y lanzando consignas en contra de la cuarta transformación en general.

No soportó el repudio hacia los titulares de los gobiernos municipal y estatal por no otorgar los resultados esperados a más de un año de gestión. Llegó a regañar a la multitud pues no le agradó que ellos insistieran en que el borrón y cuenta nueva de su campaña no se logró de acuerdo a como esperaban.

La gota que derramó el vaso fueron los reclamos , solo alcanzó a dar un mensaje de menos de cuatro minutos sobre el tema de tarifas eléctricas. En su momento dijo que se iba a retirar. Aunque terminó su discurso pero le dijo a la población que es necesario que respetan a sus autoridades.

El video fue compartido por esta página:

Poco a poco, Andrés, va perdiendo control de las masas, por ahora aún funciona condicionar las respuestas y tratar al pueblo como a niños chiquitos. Andrés: A ver, a ver, ¡¿se van a comer todas sus verduras?!, ¡si no, no hay televisión! 🤡 Macuspana 01/03/20#RDF #FelizDomingo pic.twitter.com/d482bd6ZtY — República de FiFidonia (@RepDeFiFidonia) March 1, 2020

