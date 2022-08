Hace 2 años una empresa despidió al menos 60 empleados en Irapuato sin pagarles la liquidación. Al parecer “solo dejó de existir”

Irapuato.-Han pasado 2 años desde que al menos 60 empleados fueron despedidos sin liquidación ni ninguna explicación por parte de la empresa Operadora de Productos Frescos SA de CV.

Y es que la empresa de un día para otro desapareció; sin atender las demandas laborales que han presentado para exigir el pago de sus prestaciones y liquidación.

“Es indignante que cuando se les ha buscado solamente ellos digan que la empresa OPF ya no existe. Lástima de personajes que por llenar sus bolsillos de dinero hallan lastimado de esa manera a aproximadamente 60 empleados de manera directa. Además de productores y proveedores que cumplieron con su trabajo y fidelidad”, señaló uno de los afectos.

Despiden a empleados sin liquidación, la empresa ‘desapareció’

Denunció que por 4 años trabajó en la empresa que estaba dedicada a la comercializadora de hortalizas y fueron ellos quienes buscaron entre las comunidades de Irapuato a personal para trabajar en ella. Sin embargo, cuando inició la pandemia, todo se vino abajo.

Compartió que les dejaron de pagar sus prestaciones. Tales como el Seguro Social y el Infonavit. Incluso en una ocasión personal del Seguro Social llegaron a la empresa para hacer una especie de embargo, días después los despidieron sin liquidación. La única explicación fue que la empresa ya no existía.

Aunque se interpusieron demandas laborales, estas no prosperaron pues la empresa supuestamente ya no existía. No obstante, los dueños o representantes Guillermo Rodríguez y Jorge del Toro sí seguían trabajando; pero ahora bajo el nombre de Guimajo. Por lo que acudieron a buscarlos en repetidas ocasiones, sin que hayan tenido alguna respuesta.

Los empleados exigieron que se les pague la liquidación de su trabajo y a las autoridades pidieron que se revise este tipo de empresas que cambian de nombre para no hacerse cargo de sus trabajadores.

