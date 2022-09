El joven era conocido por sus múltiples intereses en el arte y el deporte, ahora sus conocidos y seres queridos despiden a el Oso

Ivonne Ortiz

León .- A Diego Gómez le decían ‘Oso’, era un tatuador profesional, grafitero, muralista y jugador de fútbol americano. Este jueves familiares, amigos y conocidos despidieron al joven de 26 años que murió electrocutado cuando pintaba un bar de la colonia Kilian.

El ‘Oso’ estudió en la Universidad EPCA, era conocido por muchas personas en León, principalmente en la escena urbana. Tenía gusto por el freestyle, la pintura en acrílico, naturaleza muerta y hasta pastelería, de acuerdo con su perfil de Facebook.

“Gracias por todo carnal, siempre te recordaré como una persona con un gran corazón, gracias por creer en mi y en mis sueños, descansa en paz mi hermano”, le escribió César, uno de sus amigos.

“Descansa en poder”, fueron las palabras de otro de amigo del ‘Oso’.

‘Los Lobos’ le dicen adiós

Su equipo Los Lobos también despiden a el Oso

‘Oso’ era integrante del equipo futbol americano ‘Lobos’. En su página de Facebook dieron condolencias a su familia y lamentaron la muerte de su compañero.

“El equipo Lobos se une a la pena y expresa sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Diego Gómez “Oso”. Deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos ante esta irreparable pérdida”.

Diego era padre de una niña de aproximadamente 7 años. Constantemente subía fotografías de los momentos que compartían juntos.

Una muerte repentina

Despiden a el Oso en redes sociales

Colectiva Club Soda, un grupo de arte y entretenimiento en el que trabajaba Diego, le dedicaron unas palabras de despedida. En estas destacan la alegría que distinguía al ‘Oso’ y al mismo tiempo se preguntan “¿por qué a él?” y es que muchas personas se asombraron tras su muerte repentina, pues lo acababan de ver días atrás.

“Lamento mucho tener que aceptar las cosas pero así es esto./ Cuando me enteré no quise aceptarlo y esperaba que me regresarán la llamada diciendo que se habían equivocado y que estabas bien, tal vez lastimado, pero bien./Esa llamada no llegó y todo apuntaba que era cierto./ Después pensé porque por qué a “él”/Y por qué tantas razones de por qué no debió de ser/Podría alabarte y llenarte de elogios, aunque no es necesario/ Tu persona y tu ser hablan mejor de ti, que lo que yo podría.

Algo que una persona muy cercana a ti me dijo que conociéndote bien tu no querrías vernos tristes. /Que querrías vernos bien- y hacer por estar bien- Curiosamente si te conocía bien porque con la misma filosofía me sacaste de una tristeza enorme y con la misma filosofía saldremos de esta tristeza./ Estoy orgulloso de ti y de tus logros. / Y como siempre a cada persona que conozca le hablaré de ti y de nuestras anécdotas y vivencias. / Y tal vez no tengan la oportunidad de conocerte, pero si sabrán la excelente persona que fuiste. / Un día seremos uno carnal./ Con mucho amor, hasta siempre hermano”, escribieron en Colectivo Soda.

El accidente que le quitó la vida

Este 1 de septiembre, Diego remodelaba la pintura de un bar ubicado sobre la calle Héroes de Independencia, en la colonia Kilian. Cerca de las 4 de la tarde el ‘Oso’ subió hasta la parte alta del establecimiento para trabajar detalles cuando por accidente tocó los cables de alta tensión con un rodillo de metal.

En ese momento sufrió una descarga eléctrica. Cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja, solo confirmaron su fallecimiento.

