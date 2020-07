Despiden a Carlos desde afuera del panteón

Nancy Venegas

Irapuato.- A más de tres meses de inactividad debido a la contingencia sanitaria por Covid-19, este viernes los tianguistas de la calle Roberto Fierro, reiniciarían actividades con una serie de modificaciones y protocolos para prevenir contagios, pero la mitad de ellos no lo hicieron.

La razón que dieron los inspectores de la Dirección de Mercados, fue que no contaban con los requisitos que exige la nueva normalidad para ejercer el oficio.

Los comerciantes manifestaron su inconformidad porque no tienen el dinero para comprar las estructuras que les solicitan.

“Venimos con todas las ganas de trabajar, necesitamos dinero porque no hemos vendido nada desde hace semanas y ahora vienen los inspectores de Mercados a decirnos que no podemos instalarnos porque no tenemos toldos ni dinero para comprarlos. Habíamos respetado que no nos colgaríamos de las paredes con lonas, pero vienen y nos dicen que no nos instalemos si no tenemos toldos, no es justo que nos estén persiguiendo de esa manera, nosotros pagamos impuestos y necesitamos trabajar…

Ya hasta estamos pensando en manifestarnos porque vemos que es la única manera que nos hacen caso”, dijeron comerciantes de la calle Roberto Fierro.