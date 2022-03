La despenalización del aborto en Guanajuato es un tema que se debe discutir, resaltó la diputada panista al ser cuestionada

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Para la diputada del PAN, Melanie Murillo Chávez el análisis de la despenalización del aborto en Guanajuato debe hacerse de manera puntual y no porque sea un tema que esté en tendencia.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el próximo 8 de marzo, la legisladora afirmó que lo más importante es escuchar a todas las voces respecto al análisis de la despenalización del aborto en Guanajuato.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones, incluso desde la dirigencia estatal de Acción Nacional, han fijado su postura en contra del aborto.

“Yo no quisiera dar una postura personal o decir sí o no. Reitero, este es un análisis que tenemos que hacer de manera muy puntual. Este es uno de los temas más importantes y no solamente porque se fijen una agenda o se vuelva de repente en tendencia, sino porque estamos hablando de la vida”.

Foto: Lourdes Vázquez

Llama al parlamento abierto para discutir el aborto

La legisladora insistió en que en el Congreso del Estado se debe vivir el parlamento abierto.

Señaló que los diputados representan a los ciudadanos y en consecuencia tienen que legislar.

Dijo que hay avances en materia de despenalización del aborto.

“Hay voces que están a favor, voces que están en contra. Nosotros somos representantes, tenemos que escuchar a todos y en consecuencia de esto legislar”.

En el mismo sentido, se pronunciaron las legisladoras panistas Katya Soto, Briseida Magdaleno y Susana Bermúdez Cano quien fue enfática al señalar que en Acción Nacional están a favor de la vida.

“Es un tema que se tiene que trabajar, que se tiene que platicar, lo analizaremos para ver la viabilidad, obviamente los pros y contar y obviamente lo que se tenga que analizar para nuestras mujeres (…) no debemos ser cerrados sino abiertos a la posibilidad de cualquier cosa, siempre en beneficio de nuestras mujeres de Guanajuato”, señaló.

