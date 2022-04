El alcalde César Prieto dijo no tener la cifra exacta de los empleados despedidos en Salamanca, pero señaló que son poco más de 50

Cuca Domínguez

Salamanca .- En sesión de Cabildo, los regidores integrantes de la fracción del PAN solicitaron al alcalde se les informe cuántos trabajadores municipales han sido despedidos en Salamanca y los motivos. Así como el monto que se ha destinado para finiquitos laborales, dado que esta información no se les ha entregado.

El alcalde César Prieto dijo no tener la cifra exacta de los empleados despedidos en Salamanca, pero señaló que son poco más de 50 los que han dejado este gobierno por cumplir con su encomienda. Destacó que se les ha respetado sus derechos y se les ha entregado correspondiente finiquito.

Lee también: Colectivo La Regla Rota denuncia falta de actividad en el Instituto de la Mujer

El regidor Luis Peña Gómez hizo hincapié en la necesidad de que se dé a conocer la información y su compañera Mayra Gutiérrez reforzó la petición. Señaló se requiere saber si no se ha comprometido la operatividad del Municipio con tantos despidos y a cuánto ascienden los finiquitos.

La regidora del PRI, Coral Valencia Bustos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que ya registran siete casos de exempleados que consideran que el suyo fue despido injustificado y sus casos se están revisando.

Foto: Cuca Domínguez

“No es cacería de brujas”

El alcalde dijo que la salida de trabajadores de la administración municipal se ha dado porque no han cumplido con el trabajo que se les ha encomendado, “siempre lo he dicho, si soy incompetente, si tengo la capacidad, me voy a ir (…) No se está haciendo una cacería de brujas, no es nada personal; ya lo hemos venido diciendo, si alguna persona no funciona se tiene que ir (…)”.

Finalmente, externó que si alguien lo despidieron de manera injusta se revisará su caso. Sin embargo, hasta ahora se les ha finiquitado conforme a la Ley y ofreció que los ediles tendrán la información que solicitan.

No te pierdas: Relleno sanitario de Salamanca sí está rebasado, admite César Prieto

En entrevista al final de la sesión, la coordinadora de la fracción del PAN en el Ayuntamiento, Mayra Gutiérrez, dijo que buscar tener información de cuántos han sido despedidos en Salamanca. También cuánto es el recurso que se ha destinado del presupuesto para cubrir estos despidos.