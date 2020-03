Desmienten rumores sobre suspensión de clases hasta septiembre

Redacción

Ciudad de México.- En la conferencia matutina el presidente de México reveló los detalles de su gira de trabajo en Badiraguato, Sinaloa.

Esto luego de que fuera cuestionado sobre la razón por la cual le dio la mano a la mamá de ‘El Chapo’ Guzmán, líder del cartel de ese lugar.

Esta mujer parece haberle enviado una carta a AMLO, pues en el video que circulaba se podía escuchar que el mandatario le comentaba que había recibido el mensaje que ella le mandó.

Para evitar controversia, y ante la gran insistencia de los presentes, AMLO reveló cuál era el contenido de esa carta: mencionó que era una petición de esta mujer para obtener ayuda del Gobierno de México para negociar con Estados Unidos una visita con Joaquín Guzmán.

Mencionó que incluso dará a conocer el mensaje, pues, dijo el mandatario, no hay nada que esconder. Comentó que ella tiene todo derecho como madre de defender a su hijo, comentó que él, como presidente, tiene la obligación de escuchar a los mexicanos.

Dijo que María Consuelo, de 92 años de edad, no quiere morir sin poder ver a su hijo: “Que no lo ha visto en 5 años, y no se quiere morir sin verlo, y me pide yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo”.

Finalizó diciendo lo siguiente: “¿Cómo voy a dejar a una anciana respetable? Independientemente de quien sea su hijo”.

