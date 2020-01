Desmienten que ‘Yuya’ sea de las mujeres más ricas de México

En The Wendy Williams Show la mujer comenzó a hablar del actor de películas exitosas como ‘Joker’ y ‘Gladiator’ haciendo énfasis en su “mirada penetrante” para después lanzar un comentario sobre su cicatriz

Agencias

Mundo.- Las redes sociales se lanzaron en contra de Wendy Williams, conductora de televisión por haberse burlado del actor Joaquin Phoenix, quien tiene labio leporino.

Fue en una de las emisiones del programa ‘The Wendy Williams Show’ que la conductora comenzó a hablar sobre la “mirada penetrante” del actor de películas como ‘Joker’, ‘Gladiator’ y ‘Her’.

Pero en vez de que su comentario se quedara como un halago, la conductora se tomó el labio superior haciendo énfasis en la cicatriz de Phoenix, diciendo que era mucho más visible “cuando se quitaba el bigote”.

En un inicio la audiencia soltó la risa; sin embargo, en redes sociales comenzaron a criticarla, argumentando que su comentario había sido de muy mal gusto.

Incluso, la cantante Cher, al darse cuenta de esto, exigió a Williams que se disculpara inmediatamente.

Después de causar el revuelo en redes, la conductora lanzó un tuit en el que además de pedir perdón, dijo que su programa está donando para ayudar y apoyar a la comunidad hendida.

“Estuve pensando…quiero disculparme con la comunidad hendida (refiriéndose a los que sufren de labio leporino, nuestro programa está donando…para ayudar y apoyar a esta comunidad”,

. @Bighill44 We’re thinking about Beau today as he is in surgery. I want to apologize to the cleft community and in Beau’s honor, our show is donating to @operationsmile and @AmerCleftPalate and encourage our Wendy Watchers to learn more and help support the cleft community.

— Wendy Williams (@WendyWilliams) January 16, 2020