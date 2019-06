Desmienten nuevos libros de Harry Potter

Robaron las ilusiones de millones de fanáticos de la saga escrita por Jo K. Rowling pues el aviso de Pottermore de nuevos audiolibros que serán pequeñas lecciones de Hogwarts, pero no son de la autora

México.- Millones de fanáticos de Harry Potter y su pandilla de jóvenes que buscan graduarse en las artes de la magia y la hechicería en el colegio Hogwarts recibieron un balde agua fría sobre sus cabezas, pues al presunto anuncio de nuevos libros de la saga escrita por Jo K. Rowling, le siguió un desmentido contundente.

“Ha habido informes erróneos en la prensa (señalando) que J.K. Rowling está a punto de publicar cuatro historias más de Harry Potter. Solo para aclarar esto, esos no son libros escritos por J.K. Rowling”, apuntó el sitio de la autora que desmoronó las expectativas de los Potterheads, como se autodefinen sus demandantes seguidores.

Todo comenzó el pasado 24 de mayo cuando el sitio oficial que corresponde a la saga de libros en Twitter, denominado Pottermore, publicó un tuit que daba a conocer la aparición de una serie de cuatro audiolibros sobre la comunidad de magos, sin mayores datos.

“¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la magia? Presentamos los libros electrónicos cortos de no ficción de Harry Potter: A Journey Through, adaptados del audiolibro Harry Potter: A History of Magic inspirados en la exposición del mismo nombre que fue organizada por la Biblioteca Británica”, rezaba el tuit que todavía se puede ver en la red social.

Hasta ahí todo normal. Pero como el universo del pequeño mago con una cicatriz en la frente que vive siempre enfundado en una misteriosa capa negra está ávido de nuevas aventuras, sobre todo después de que el último libro sobre sus correrías apareció en 2007, pues todo degeneró en una ‘fake news’ en el sentido de que la autora lanzaría nuevas historias escritas de su puño y letra.

Ni el conjuro de las mágicas varitas de Potter, Hermione y Ron pudo con la aclaración: “La serie de eBooks ‘A Journey Through‘ no contiene nueve material (escrito) por J.K. Rowling y son lecturas digitales de un tamaño pequeño, cada uno con lecciones de Hogwarts, con material adaptado del audiolibro complementario por Natalie Dormer“.

“Esta es una serie de cuatro eBooks cortos de no-ficción, que serán publicados por Pottermore Publishing, inspirados por la exhibición de la Biblioteca Británica y sus libros complementarios ‘Harry Potter: A History of Magic'”, remató la comunicación que echó por tierra la ilusión que se creó por algunos días en la mente de los Potterheads.

Los audiolibros serán lanzados en inglés y por primera vez también en alemán, francés e italiano y contarán con ilustraciones del artista británico Rohan Daniel Eason. El lanzamiento de los dos primeros está agendado para el próximo 27 de junio bajo los títulos ‘Un viaje a través de encantos y defensas contra las artes oscuras’ y ‘Un viaje a través de pociones y herbología’.

Los dos títulos restantes serán ‘Un viaje a través de la adivinación y la astronomía’ y ‘Un viaje a través del cuidado de las criaturas mágicas’, aunque para estos no hay fecha específica de lanzamiento, de acuerdo con el sitio web.

