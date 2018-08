Desmiente SESNSP a las autoridades municipales

Aunque han afirmado que el índice delictivo se ha reducido en el municipio, el primer semestre de 2018 han denunciado mil 624 incidentes delictivos más que el año pasado; de enero a junio subieron 23.4% cifras negras

Luz Zárate

Celaya.- Aunque las autoridades municipales aseguran que ha bajado el índice delictivo en Celaya, los datos que refleja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que no hay mejoría.

Podrían ser 76 mil 995 acciones

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2017 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cifra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa es de 93.7%. Por cada delito denunciado al menos nueve no son reportados ante la Subprocuraduría de Justicia. Si aplicamos esta práctica a las actuales cifras estaríamos hablando que si han denunciado 8 mil 555 hechos, serían un posible número ‘real’ de 76 mil 995 hechos delictivos, en lo que va de 2018.