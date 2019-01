Desmiente ‘Luisito Comunica’ buscar gubernatura interina de Puebla

El youtuber en sus redes sociales dio a conocer que no tiene la intención de buscar el puesto y que no está interesado en la política

México.– El ‘youtuber’ mexicano Luis Arturo Villar Sudek, más conocido como ‘Luisito Comunica‘, desmintió través de un video publicado en su canal que tenga intención de convertirse en gobernador interino de Puebla tras la muerte de la mandataria de ese estado, Martha Érika Alonso.

‘Luisito’ señaló que él no se registró, que no quiere ser gobernador y que no tiene relación con la política.

“No tengo idea de dónde salió todo esto. Yo me enteré al mismo tiempo que ustedes; me enteré hace apenas unas horas que aparentemente quiero ser gobernador de un estado (…). Estoy sorprendido de esta noticia, pero de verdad está por todos lados”, dijo Luis Arturo Villar en un video publicado en su canal de YouTube el día viernes 11 de enero, el cual cuenta con más de 3 millones de vistas.

En el mismo video, el youtuber comentó que una de las versiones podría ser que su nombre haya sido registrado en la lista de personas que buscan la gubernatura interina por un club de fans, aunque no es algo confirmado.

Lo voy a decir lo más claro posible. Nada de sarcasmo, nada de bromas, para que no saquen nada de contexto: NO QUIERO SER GOBERNADOR DE NINGÚN ESTADO. NO me di de alta en ningún registro. NO tengo idea de dónde salió la noticia. NO tengo ninguna relación con nada de política. — Luis El Chido (@LuisitoComunica) January 11, 2019

