Desmiente director de la Policía de Celaya haber participado en accidente vial

Pese a que el secretario de Ayuntamiento dio a conocer que Jaime Rosales Miranda afirmó que iba en el vehículo municipal, este lo negó

Redacción

Celaya.- Aún cuando testigos aseguraron que Jaime Rosales Miranda participó en un accidente de tránsito está mañana, el propio director de Policía Municipal desmintió esta versión y aseguró que no viajaba en la camioneta que chocó en la colonia Romeral.

Fue alrededor de las 11 de la mañana que se registró un choque entre la unidad municipal y un auto BMW, y según testigos señalaban que Rosales Miranda iba a bordo de la camioneta.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda, afirmó que el director de Policía iba en el vehículo municipal, pero después fue desmentido por Jaime Rosales.

“Yo no tuve ningún accidente, aquí estoy, ahí está mi camioneta afuera, he tenido reuniones aquí y aquí las he estado atendiendo. Llegué desde las 7 de la mañana, salí a almorzar regresé y aquí estoy”.

El funcionario confirmo que la camioneta Ford Ranger roja está asignada a la Dirección de Policía y en ella viajaba personal de esa dependencia, pero no detalló si eran parte de sus escoltas.

Señaló que las causas del accidente tendrá que determinarlas los peritos correspondientes.

Rosales Miranda señaló que aunque no iba en la camioneta accidentada sí llegó al lugar de los hechos para auxiliar a los elementos, pero se retiró al ver que no era un suceso grave.

