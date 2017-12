Desmiente Castro que le hayan ofrecido predio de la Yerbabuena

Niega lo dicho por el excopropietario del predio que afirmó no aceptaron comprarlo

María Espino

Guanajuato.- El alcalde capitalino, Edgar Castro Cerrillo, en entrevista negó que alguien les haya ofrecido comprar el terreno que usaban los habitantes de la comunidad de Yerbabuena como cancha de futbol, comentó que no sabe si se acercaron con algún otro funcionario pero que él no recibió nada al respecto, además aclaró que no hubo desinterés en comprar el terreno, simplemente jamás hubo tal oferta, al menos no directamente él.

“No tengo absolutamente ningún trato ni acercamiento con el señor Efraín, desconozco la fuente o los acercamientos con quien los pudo haber tenido, pero al menos con su servidor no (…) no hay desinterés como se manifiesta de parte del Municipio de no haberlo adquirido, simplemente jamás hubo alguna interacción ni con los dueños en este sentido” Edgar Castro Cerrillo

Lo anterior en respuesta a lo declarado por Efraín Guzmán, quien dijo haber sido copropietario de dicho predio y aseveró que ofrecieron la propiedad gobierno municipal, pero que no aceptaron comprarlo y por ello decidieron vender a los propietarios del Centro Comercial La Aldea Guanajuato. Además aseveró que todo el trámite de compra-venta fue en total legalidad.

El munícipe recordó que para mitigar el conflicto con los inconformes el Municipio ofreció dar un terreno para que se construya la cancha de futbol, que ya presentaron lagunas propuestas a los habitantes de Yerbabuena, quienes analizarían la oferta, pero hasta la fecha no han informado su decisión.

