Desmantelamiento de red de trata de blancas, un tema político: Ortiz

Nancy Venegas

Irapuato.- Para el presidente de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, el desmantelamiento de una presunta red de trata de blancas que operaba en la ciudad, Puebla, Tlaxcala y la capital mexicana, con menores de edad, es un tema político que sólo pretende opacar a Guanajuato, pues las autoridades federales no dieron a conocer los pormenores de la investigación y detención de los presuntos responsables de este delito.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó el martes pasado, que se congelaron 6 millones de dólares a una res de trata de personas que operaba con menores de edad en Irapuato, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Añadió que se liberaron 5 órdenes de aprehensión en contra del grupo delictivo dedicado a la trata de personas, cuando seducían a niñas de entre 12 a 15 años de edad que obligaban en promedio diario a tener hasta 30 relaciones sexuales diarias.

Ortiz Gutiérrez dijo que este tema tiene un trasfondo político.

“Yo creo que es más político que otra cosa porque no hay ningún antecedente de nada de eso, de hecho hace dos meses hubo por ahí un reportaje mal hecho donde hablaba de una serie de lugares en Irapuato y jamás lo pudo demostrar, tampoco ustedes como medios de comunicación se hubieran dado cuenta desde un principio del tema de trata, que es una situación muy abierta, no tenemos nosotros absolutamente ningún antecedente de eso lo cual nos parece delicado que en una conferencia del presidente, se den a conocer porque no es la primera vez se den a conocer algunos temas que ni siquiera son comprobables… -quieren opacar- la imagen de Guanajuato”.

Insistió en que las investigaciones y operativos para desmantelar estos grupos delictivos, se realizaron sin el apoyo ni conocimientos de instancias municipales ni estatales.

“Nosotros no tenemos ningún dato de esa investigación, de hecho ni siquiera coincide con las cifras que tenemos, en los últimos 5 años hay 8 denuncias de mujeres desaparecidas que en el transcurso del tiempo han ido apareciendo, a nosotros nunca nos dijeron cuándo se habían intervenido, a quien habían intervenido, en varios medios de comunicación aparecen diferentes montos de intervención, no dieron a conocer cuántas cuentas congeladas, a mi me parece que una situación de ésta no trae ningún antecedente”.

Administraciones municipales anteriores contemplaban la reubicación de la zona de tolerancia, el alcalde señaló que no está contemplado el proyecto porque no puede destinar dinero público a este rubro.

“De mi parte no, no tengo ese proyecto por lo pronto porque no puedo meter recursos públicos en un tema de esa naturaleza, porque además hay una situación ahí de cuestión de Derechos Humanos, etcétera”.

También te puede interesar: