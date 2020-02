Deslumbra pequeña de tres años al componer una canción viral sobre dinosaurios

Redacción

Reino Unido.- La pequeña Fenn Rosenthal de solo 3 años de edad grabó junto a su padre una canción que logró hacerse viral por su trágico final. La letra de la melodía fue escrita por la menor y su papá solamente la ayudó con la tonada.

Se trata de la hija del cantante británico Tom Rosenthal quien compartió la creación en sus redes sociales. La canción trata de dinosaurios que llevan una vida normal comiendo humanos, fruta, pepinos, haciendo una fiesta y sobretodo enamorándose.

Esta pieza fue titulada ‘Dinosaurs in Love’, sin embargo el gran remate de la obra es que luego de decir ‘gracias’ ocurre una gran explosión que mata a los dinosaurios, sin que pudieran decirse ‘adiós’.

Fenn, my nearly 4 year old daughter, recorded her first ever solo song today. She came up with all the words herself and I helped her a little bit with the tune. It’s called ‘Dinosaurs in Love’. 🦕❤️🦕 pic.twitter.com/erCgG0sUvP

— Tom Rosenthal (@tomrosenthal) January 28, 2020