Deslinda Sergio Contreras al PVEM de video priista

Gamaliel Reyes

León.- Además de deslindar al Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras, candidato a la alcaldía, lamentó la parodia empleada en un video firmado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que aparentemente denostan las capacidades de las personas de la tercera edad, parodia empleada para descalificar a Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de un video que circula en redes y muestra a un adulto mayor al volante de un automóvil; la persona asemeja a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Con él va una persona que aparenta menos de 35 años.

– Pa’, ¿Qué haces aquí?

– Quiero manejar

– Pa’, te hemos dicho miles de veces que ya no puedes manejar, pero no nos escuchas.

– Claro que puedo manejar, ¿dónde se pone la llave?

– Pa’, este carro ya no usa llaves.

Tras hacer la observación al adulto que porta lo que parece una guayabera, la joven lo acaricia de la nuca al hombro. En la esquina inferior izquierda del video, aparece con letras blancas el siguiente mensaje:

“Si alguien ya no está en condiciones, quiérelo y respétalo, pero no lo dejes manejar un país”.

Parodia desafortunada

Al solicitar un comentario sobre su percepción respecto del spot publicitario, Contreras Guerrero aclaró que el partido al que representa no tiene nada que ver con el video, tomando en cuenta que a nivel nacional van en coalición con el tricolor.

Y además, señaló que la falta de algunas capacidades motrices o mentales con la edad y algunas enfermedades que adquiere el ser humano, es una realidad que debe atenderse con programas de prevención que inviten a los adultos a reconocer cuando ya no están aptos para desarrollar ciertas actividades.

Sin embargo, dijo que se trata de una parodia desafortunada, más allá del tema de AMLO, lamenta que el video carezca de un mensaje de conciencia en el tema estricto del cuidado a las personas de la tercera edad.

“Creo que al hablar de Andrés Manuel (López Obrador), equiparándolo a un adulto mayor, ahí está para mí un poco de lo incorrecto del mensaje. Sin embargo, la parodia lo que quiere dejar claro es que Andrés Manuel, no tiene las capacidades para gobernar a México”, expuso el candidato.

