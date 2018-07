Desisten transportistas de demandas vs. Cabildo capitalino

Gabino Carbajo dijo que una vez recibidos los desistimientos, la propuesta que hay para resolver el tema del transporte será tratado Pleno del Ayuntamiento

María Espino

Guanajuato.- Con el afán de continuar con las negociaciones de mejora al transporte público, concesionarios decidieron retirar las denuncias que interpusieron ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato (TJA) en contra del Cabildo capitalino.

Así lo informó el regidor priista Gabino Carbajo Zúñiga, presidente de las Comisiones Unidas de Gobierno y Seguridad y Trasporte Público, tras sostener una reunión con ellos.

El edil dijo que el asunto pudo haberse resuelto desde hace casi dos meses, pero señaló a los transportistas a quienes culpó de que no ocurriera así al no desistir de las tres demandas que interpusieron en contra del Ayuntamiento ante el TJA tras no haber autorizado el incremento que solicitaron al costo del pasaje.

“Ellos vinieron a insistir en que no se les resultó, les dije que ya la habíamos hecho pero ellos no quisieron desistirse de los juicios, les dije que nosotros ya estamos listos para votar el dictamen de la propia dirección, les dije ‘haber, arréglense con los desistimientos de los juicio’ (…) ellos ya están de acuerdo, dicen que sí, (…) yo espero que pueda ser esta semana”, explicó el regidor.

Carbajo mencionó que en cuanto los concesionarios presenten los desistimientos por escrito, ya sea que los entreguen al Ayuntamiento o bien, los depositen con alguna persona o institución de su confianza, la propuesta que hay para resolver el tema del transporte será turnada al Pleno del Ayuntamiento para que se analice y sea votada, esto con el objetivo de ya dar una solución final al conflicto que se ha arrastrado por años.

“Por un lado ellos tienen razón en insistir, por otro lado, no tienen razón en estar demandando cuando aún no se les resuelve lo que han plateado en definitiva”, indicó Gabino Carbajo.

Camiones, sin cambios

Respecto al cambio de camiones viejos y que ya cumplieron con su vida útil, lo cual se debe hacer a más tardar el próximo 31 de julio, Gabino Carbajo mencionó que esos cambios se deben hacer obligadamente de acuerdo a la ley, sin embargo, subrayó que podrían aplazarse nuevamente si los concesionarios piden una prórroga y se llega a un acuerdo de diferimiento para que den cumplimiento con el reemplazo de unidades de manera paulatina.

“Tiene que hacer los cambios, ahí está la norma, a no ser que haya otro acuerdo de diferimiento porque sigue sin resolvérseles el asunto (…) yo pienso que podemos llegar al punto de decisión y que les amplíen el tiempo, tiene que recibir dinero para hacer el reemplazo de camiones”, finalizó el regidor priista.

No se heredará el problema: Castro Cerrillo Por su parte Edgar Castro Cerrillo, alcalde capitalino, aseguró que el tema del transporte público no se heredará a la siguiente administración, pues aseveró que es algo que resolverán en próximos días, incluso mencionó que se convocará al Ayuntamiento a una mesa de trabajo para abordar el tema y tomar una decisión colegiada y precisó que la decisión no será en la siguiente sesión del Pleno del Ayuntamiento. Además manifestó que trabajan en dar salida a otros asuntos que están pendientes como lo son los nombramientos del titular de Desarrollo Urbano, Tesorería, Seguimiento y Control de Programas de Inversión, Finanzas e Ingresos, propuestas que hará en la siguiente sesión de Cabildo, lo cual podría ser esta semana.

RC