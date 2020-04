Desisten comercios por baja en ventas

Luz Zárate

Celaya.- Los comerciantes ambulantes y semifijos de la ciudad aseguraron que ya no podrán aguantar un mes más de contingencia, pues sus ingresos son mínimos y en la mayoría de los casos, casi nulos.

Hasta el momento un 30% de los mil 700 comerciantes ambulantes y semi fijos optaron por cerrar momentáneamente sus negocios, debido a que no tienen dinero siquiera para los gastos de operación.

Renuncian a su actividad

El líder de la Asociación de Comerciantes Adolfo López Mateos, Carlos Palacios señaló que “el 30% de los comerciantes ya están renunciando momentáneamente a ir a ejercer su venta (…) pero hay otros que sí están saliendo a trabajar. Es una situación catastrófica, muchos han decidido mejor cerrar, porque no sacan la inversión”, comentó.

Dijo que muchos comerciantes moralmente ya se desesperaron y pararon actividades pues les genera más gastos de inversión que las ganancias que tienen y aunque solicitaron diversos préstamos a Fondos Guanajuato, cuyos créditos ofreció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, no han recibido respuesta.

“Nos da tristeza, impotencia, es una situación muy difícil que estamos pasando, vamos a seguir insistiendo, vamos a estar esperándolos créditos que nos ofrecieron. En la Alameda ya se cerró, la Calzada se está cerrando, en el Jardín ya se cerró, otros no están teniendo las mismas ventas, esto deja a muchos comerciantes sin trabajo y el apoyo que nos ofrecieron no hemos tenido respuesta, no nos lo van a regalar, es un préstamo”, señaló.