Desiste Sixto Zetina DE aspirar por una candidatura federal en la próxima contienda electoral

Redacción

Irapuato.- El exalcalde Sixto Zetina Soto, desistió de sus aspiraciones por una candidatura federal en la próxima contienda electoral. A través de un video de poco más de 7 minutos, que compartió en sus redes sociales, explicó que el escenario no le favorecería para la candidatura panista. Ofreció su apoyo a los futuros candidatos de Acción Nacional.

“Después de analizar qué es lo que viene y qué es lo que sigue, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puedo he tomado una firme decisión que la quiero compartir con ustedes así como hace algún tiempo dije que me iba a inscribir en el próximo proceso electoral para participar en la contienda para diputado federal, convencido de que sin duda alguna la tribuna de la Cámara de Diputados tiene que ser ese punto donde se logre frenar o transformar aquello que no queremos que siga pasando este país, así como manifesté mi completo interés en participar hoy les puedo decir seguro de ello que no me voy a registrar para participar en esta contienda”, dijo el exalcalde panista Zetina Soto.

En un video de 7 minutos y 40 segundos que compartió en sus redes sociales, explicó desiste a su aspiración política en los siguientes comicios porque está convencido que el PAN debe buscar perfiles ciudadanos para las futuras candidaturas, pues el panorama del 2021 será complicado no solo en el rubro electoral sino por la pandemia de Covid-19.

“El PAN tiene que ir en búsqueda de la ciudadanía tiene que ir a buscar ciudadanos comprometidos, que quieran aportar a ese proyecto de transformación del país y que a la hora de hacer ese análisis de la realidad que hay pueda ver qué es lo que la ciudadanía quiere y lo que no quiere la ciudadanía, el PAN tiene que empezar a ver opciones diferentes y rostros nuevos, gente que realmente venga a poder sumar a ese nuevo México que se pretende transformar, así que como yo siempre he sido un crítico cuando no hay que contender, cuando los escenarios no son posibles para poder lograrlo hoy lo quiero aplicar para mí y creo que tenemos que ceder ese espacio para que alguien más lo puede hacer”.

El exalcalde irapuatense confirmó su militancia panista, luego de que hace unas semanas realizó recorridos por la ciudad y Silao, ofreció su apoyo a Acción Nacional y sus candidatos.

“He estado apoyando diferentes campañas políticas del PAN en varias partes del país así que el año que entra será un año ocupado en lo personal, porque estaré apoyando a diferentes candidaturas en nuestro país… Así como hace 20 años llegué al PAN convencido de que es el mejor partido para México, hoy estoy seguro que el PAN tiene que seguir gobernando Irapuato, el PAN tiene que seguir con esos diputados federales y locales, así que me ofrezco como un panista razo, si en algún momento el PAN en Irapuato me necesita pegando alguna calcomanía, pintando bardas, colgando algún gallardete o debatiendo en alguna mesa de porque el PAN tiene que gobernar y Morena no, si el PAN me necesita en alguna Colonia convenciendo a los vecinos porque somos la mejor opción para que puedas seguir la transformación para Irapuato, si el PAN me necesita ahí voy a estar, porque soy panista, en ningún momento he dejado de pensar en alguna opción diferente, estoy aquí como hace 20 años como hoy y seguramente como siempre con la camiseta bien puesta, listo para poder ir a las calles a arrastrar la pluma donde haya que hacer una propuesta, a gastar la suela dónde tenemos que caminar para construir un mejor Irapuato, un mejor Guanajuato y sin duda que podamos nuevamente transformar y tener un México mejor”.

Te podría interesar:

SZ