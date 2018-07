Desiste Anaya de dirigir el PAN

Zepeda aseguró que continuará liderando el partido hasta antes de diciembre, cuando comience el proceso de renovación nacional y en los estados

Redacción

CDMX.- Ricardo Anaya no regresará a la dirigencia del PAN, aseguran algunos de sus más cercanos colaboradores.

El excandidato presidencial de Por México al Frente comunicó a su equipo, inclusive antes de que arrancara la campaña, que si perdía no iba a retomar el liderazgo del panismo.

Por separado, el excoordinador político de la campaña, Santiago Creel, y el presidente en funciones del blanquiazul, Damián Zepeda, revelaron la decisión del queretano.

“Ricardo no va a buscar regresar como presidente al PAN. Esto nos lo informó desde antes de los resultados (de la elección del 1 de julio). Durante la campaña ya tenía la idea de que si los resultados no le favorecían, estaría cerca del partido, pero ya no en calidad de dirigente”, contó Creel, en entrevista.

“Desde antes de la elección, él (Anaya) siempre manifestó al equipo, y a mí en lo personal, que no, que tomó su camino de ser candidato y que no iba a regresar a la dirigencia”, refirió Zepeda Vidales.

Estatutariamente, Anaya podría regresar al CEN y retomar el liderazgo que inició en agosto de 2015. “Él quiere estar cerca del partido pero realizando otras actividades, sobre todo de academia”, explicó Creel.

Sigue en el CEN

Zepeda aseguró que continuará liderando el partido hasta antes de diciembre, cuando comience el proceso de renovación nacional y en los estados.

A fines del año pasado y al aspirar a la candidatura de la coalición PAN-PRD-MC, Anaya Cortés pidió licencia como presidente del CEN, y Zepeda, asumió el cargo en calidad de “presidente en funciones”.

Zepeda indicó que tanto la dirigencia a su cargo como el panismo “están profundamente orgullosos de su candidatura”, pues luchó como un “gran panista, dio una lucha valiente, merece respeto y reconocimiento. Del panismo lo tiene”.

Demanda Panistas como Juan Miguel Alcántara Soria, Salvador Abascal, José Luis Treviño, entre otros 29 militantes, demandaron la renuncia de Zepeda y de todo el CEN, pues carecen de “legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido. Deben convocar de inmediato a la renovación de órganos estatutarios”. “El resultado electoral los reprueba y desacredita su encargo para nueva oportunidad de conducción. La institucionalidad del partido fue fracturada por estar a merced de intereses personales. El partido debe refundarse con nueva proyección de sus principios doctrinales y mayores exigencias de vida ética y democrática interna”, agrega.

Con información de Reforma y El Universal

RC