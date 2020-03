Desinfectarán espacios en Celaya por contingencia

Luz Zárate / Roberto Lira

Celaya.- Desde hace 60 años, la señora María Mercedes Lemus vende desde dulces, elotes, refrescos y hasta juguetes en el parque de la Alameda, pero jamás había visto “tanta tristeza y pobreza” que está dejando el coronavirus Covid-19 en los comerciantes.

Trabaja sin desayunar

Con evidente tristeza, desolada y casi a punto de llorar, platicó que hasta las 2 de la tarde sólo había vendido dos cigarros; debe los dulces y refrescos a los proveedores y por la poca concurrencia al parque, tampoco ha ganado dinero suficiente para desayunar.

Mercedes es viuda y a sus 78 años para poder alimentarse al menos una vez al día depende totalmente de su venta; prevé que en los siguientes días le irá peor.

“No están para saberlo pero ha habido días que estamos haciendo una comida en todo el día, no hay gente (…) En los 60 años que tengo aquí, he vivido muchas crisis, hasta lo del chapacabras me tocó, pero jamás se había vivido esto. Nunca había visto tanta tristeza y pobreza; aquí es un lugar donde la gente viene a disfrutar, a ponerse alegre y vea, para donde voltee se ve tristeza, todo está solo”, platicó.

Es sustento familiar

Santiago Alfaro Morales está pasando una situación similar, su puesto es uno de los tradicionales donde vende tostadas de cueritos. Platicó que desde el lunes las ventas cayeron casi en un 100%; él es sustento de su familia, su motor para salir a vender.

“No puedo quedarme en la casa, pues si no vendo no hay dinero, el problema es que la gente no está viniendo. No puedo darme el lujo de rendirme ahora, pues me muero de coronavirus o me muero de hambre”, mencionó.

Pidieron al gobierno estatal y municipal que les ayuden a acceder a algún apoyo para aminorar sus pérdidas, pero que sea pronto, pues ahora que no tienen ingresos las cuentas y deudas crecen más.

Imposible cerrar negocio

Por décadas, la familia de Rafael García se ha dedicado a vender tostadas de cueritos, orejas, carne molida y otras especialidades, y es uno de los atractivos de la Calzada Independencia, sin embargo, en las últimas semanas ha experimentado una baja en sus ventas por el brote del coronavirus, que ha obligado a la población a mantenerse en sus casas.

‘Rafa’ indicó que conoce las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sin embargo, para él es prácticamente imposible cerrar temporalmente su negocio, pues además de su familia, dependen de este puesto sus trabajadores.