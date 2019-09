Desilusiona al CCEL la débil entereza del alcalde

No defiende al modelo de seguridad que él mismo creo, increpa; el empresario se dijo preocupado ante la falta de resultados

Jessica de la Cruz

León.- José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), manifestó su preocupación y decepción por el modelo de seguridad que se nació en esta administración debido a que no hay resultados. Además, porque el alcalde, Héctor López Santillana no defiende este modelo que él mismo implementó para combatir la inseguridad.

“Eso es lo que a nosotros nos tiene un poco preocupados y hasta cierto punto decepcionados. O sea, nosotros no tenemos que estar en la ‘línea de batalla’ defendiendo el modelo, el que debe de estar en esa línea es el alcalde, él debe de ser la cabeza y nosotros detrás de él apoyándolo, no al revés”, externó el líder empresarial.

Y agregó, “ahora resulta que nosotros los ciudadanos somos los que estamos exigiendo que se cumpla el modelo y además, poniendo en situaciones vulnerables contra un poder en frente, que no tenemos nada que hacer, digamos en medición de fuerzas”, dijo el presidente del CCEL.

Falta voluntad

El empresario cree que lo que hace falta por parte del alcalde es voluntad, para que realmente el modelo de seguridad llegue a buen puerto.

Increpó que la persona que se contrató para echar andar el modelo, que es Bernardo León, ni siquiera se ha podido entrevistar con los 26 policías que recibieron la capacitación para levantar las denuncias menores de los ciudadanos leoneses.

“Y a esto se suma que tampoco ya no entiende cuál es la voluntad para que este modelo de seguridad camine. Lo primero que debieron de haber hecho los policías era reunirse con Bernardo León y decir qué vamos hacer. Sí hemos sabido que ya no lo están tomando en cuenta, (…) en la misma medida como lo estaban haciendo antes. Incluso, ya no les dan acceso a las reuniones, ya no les permiten convocar a ciertos elementos. Entonces eso es lo que nos tiene preocupados”, expuso el empresario.

Presentan a líderes modelo de seguridad

Autoridades municipales, el Consejo Coordinador de Empresarios, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, y León Agradecido, conocieron de cerca todo lo expresado por el alcalde, Héctor López Santillana en el Primer Informe de Gobierno en el tema de Seguridad.

Como primer punto, autoridades visitaron Cepol Norte y el Juzgado Cívico donde presenciaron una simulación del proceso de un detenido.

Miguel Ángel López, director de Juzgados Cívicos señaló que con el primer Juzgado Cívico inaugurado el 14 de mayo, pretende atender de manera integral a los infractores para prevenir la comisión de delitos

“Con el Nuevo Reglamento de Justicia Cívica diversas sanciones podrán ser sustituidas por trabajo en favor de la comunidad. Hasta el 20 de septiembre, mil 478 personas han solicitado hacer servicio en favor de la comunidad”, indicó.

Asimismo, a un costado de Cepol Norte se realizó la presentación de un área recuperada como lo es la Minideportiva que disminuye los índices delictivos de la zona.

