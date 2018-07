Desilusión de votantes causa de abstencionismo, dice candidato

El aspirante refirió que se está trabajando en el tema de impugnaciones pero con la ventaja se espera que el próximo miércoles se obtenga el acta de mayoría de votos

David Olvera

San Luis de La Paz.- El candidato del PRI, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, se sigue manteniendo como el virtual ganador proceso electoral a la Presidencia municipal con una diferencia de casi 2 mil votos, el aspirante refirió que se está trabajando en el tema de impugnaciones pero con la ventaja se espera que el próximo miércoles se obtenga el acta de mayoría de votos.

Sobre la pobre participación ciudadana de San Luis de La Paz, en este proceso electoral, Luis Gerardo Sánchez manifestó que se debe a una situación de inconformidad; las personas ya no creen en los gobernantes y que por ello apuestan al abstencionismo y que en muchos lugares no alcanzaron a llegar a votar y otros no sabían dónde les correspondía.

Los votos

Con una lista nominal de 88 mil 157 y votos efectivos 38 mi 127, Luis Gerardo Sánchez Sánchez obtuvo 12 mil 9 votos; Sagrario Villegas 10 mil 41 votos y José León Ledesma bajo la Coalición Juntos Haremos Historia, 7 mil 654.

