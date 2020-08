Desfile y grito de independencia serán cancelados este año

Roberto Lira

Celaya.- De manera oficial el desfile y grito de independencia será cancelado este año, así lo informó la directora de Comunicación Social, Lynnet Rubio Pérez, asimismo dijo que de los 18 eventos que se realizan en el mes de septiembre como parte de los festejos patrios solo se realizarán 10, siendo actos cívicos con un mínimo de personas participando.

La funcionaria explicó que, como cada año, el primero de septiembre la presidenta municipal, Elvira Paniagua Rodríguez, colocará el Bando Solemne donde se informa de las actividades a realizar ese mes para festejar el inicio de la guerra de independencias, así como otras efemérides patrias, sin embargo, en este año, ante la pandemia que se vive, se recortaron los eventos masivos.

“Por supuesto que somos mexicanos y para nosotros es muy importante llevar a cabo nuestras festividades, sin embargo, junto con el cronista desarrollamos un trabajo en el que tuvimos que reducir las actividades del Bando Solemne todas aquellas que requerían una presencia multitudinaria… entonces se ha tomado la determinación de solamente tener dentro del bando aquellos que implican la colocación de una ofrenda floral o que no requieren actos multitudinarios”, explicó la directora de Comunicación Social.

En el caso de los festejos del grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre, señaló que quedarán cancelados como se venían realizando tradicionalmente y en su lugar se llevarán a cabo actos cívicos a las nueve de la mañana en la Segunda Sección del Parque Xochipilli.

“Efectivamente no hay desfile, está cancelado; no hay fuego simbólico, desde Guanajuato capital nos informaron que esto también se estará cancelando, por lo tanto, no habrá grito de independencia como tal, como lo conocemos, a las 10:30 de la noche, como tradicionalmente sería llevado a cabo, la mañana del 15 la presidenta llevará a cabo un evento cívico en el área de Xochipilli 2 y ahí estaremos conmemorando un aniversario más de la independencia de nuestro país, pero el grito de independencia se cancela”, comentó la funcionaria municipal.

Este año para las fiestas patrias se tiene un presupuesto aproximado de un millón de pesos, mismo que será reasignado a otros rubros, sin embargo, esto corresponderá al ayuntamiento definir el nuevo destino de este dinero.

G.R