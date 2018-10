Desestiman fiesta en el Panteón Municipal

El cementerio está listo para recibir a los visitantes, pero no se ha solicitado el permiso para alguna actividad nocturna en este lugar

Lorena Ramírez

Irapuato.- Durante el 2018, no habrá celebraciones nocturnas en el Panteón Municipal como tradicionalmente se realizaba pues a 15 días de la fiesta del ‘Día de Muertos’, los organizadores no han solicitado los permisos correspondientes.

Mario Ayala, coordinador de panteones, indica: “el panteón es seguro, hasta el momento no existe riesgo pero al no haber una solicitud las actividades culturales en el recinto no se podrán realizar, seguramente el municipio dispondrá de actividades en otros lugares”.

A diferencia de los últimos años, el panteón no ha sufrido de inundaciones, por lo que el terreno es completamente seguro, las tumbas antiguas en riesgo de caer ya fueron señaladas, se realizaron las fumigaciones correspondientes y se trabaja en los últimos detalles para la celebración.

“Ya iniciamos con las labores de limpieza, nuestro personal se encuentra ultimando detalles, cortando hierba para tener el recinto en óptimas condiciones, en el resto de los panteones ya se han hecho recomendaciones de seguridad e higiene”, comentó.

Finalmente aseguró que los robos y daños a las tumbas han cesado por completo tras la construcción de la barda perimetral.

