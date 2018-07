Desestima Policía cifras de Sistema Nacional de Seguridad Pública

El porcentaje de robos ha aumentado en todas sus modalidades y que han sido difundidos en las redes sociales, el director Rosales llama a la población a reportar el delito para poder combatirlo

Celaya.- Aun cuando el porcentaje de robos ha aumentado en todas sus modalidades y que han sido difundidos en las redes sociales, el director de Policía, Jaime Rosales Miranda, aseguró que no hay incremento en estos delitos.

Jaime Rosales dijo que se está trabajando para inhibir el delito, pero además se está reforzando la seguridad “donde es necesario y hay urgencia”, sin embargo, no señaló las zonas por cuestiones de estrategia y no advertir a los delincuentes. Y aunque los ciudadanos han subido a redes sociales videos de asaltos a transeúntes y robo a comercios, el funcionario dijo que no los ha visto.

“Nosotros estamos trabajando, por eso le pedimos a la ciudadanía que reporte, que tengan confianza en nosotros para estarlos atendiendo, que vayan con nosotros y que nos digan lo que nosotros no alcanzamos a percibir”, aseguró. Sin embargo, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, denotan que, en Celaya, el robo en todas sus modalidades sigue en aumento.

Los robos denunciados han aumentado hasta un 32%, tomando en cuenta el periodo que va de enero a mayo de hace dos años con el mismo periodo pero en 2018. Y del 2017 al 2018 el aumento de robos denunciados fue de un 17%; que en cifras corresponde a 541 denuncias más que el año pasado, según la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aunque cabe destacar que por cada persona que denuncia, nueve no lo hacen.

En este 2018, en los primeros cinco meses del año, se han denunciado en la Procuraduría General de Justicia 3 mil 074 robos; mientras que en el 2017 en el mismo periodo se denunciaron 2 mil 533; y en el 2016 fueron 2 mil 070. El delito que más se denuncia es el robo a comercio, pero también destaca el robo a casa habitación, coche y transeúnte.

