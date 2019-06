Desestima juez amparo del grupo Las Libres

Se buscaba que la Comisión de Selección designe a una mujer en el Comité de Participación Ciudadana, pues así lo establecen la reforma constitucional en materia de paridad de género recientemente aprobada

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El amparo que interpuso la organización Las Libres, en contra de la convocatoria que emitió la Comisión de Selección para designar a un integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, se sobreselló, en virtud de que el juez señaló que no había un interés legítimo de la organización.

Así lo informó la titular del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, quien aseguró que pese a ello, el Congreso del Estado deberá emitir una convocatoria dirigida específicamente a mujeres para que se designe a la quinta integrante del CPC, pues así lo establecen la reforma constitucional en materia de paridad de género recientemente aprobada.

Con ese amparo se buscaba que la Comisión de Selección designe a una mujer que sustituya a la exintregrante del CPC, Arminda Balbuena Cisneros, para de esta forma garantizar la paridad al interior de la instancia.

Afirmó que ante dicha resolución no se presentará ningún recurso de impugnación en virtud de que el Congreso local ya está obligado a cumplir con la paridad.

“Lo que nosotros les queríamos decir a la Comisión de Selección es: tú no pueden llamar ni siquiera a hombres, no nos pueden engañar, tienen que sustituir a una mujer por otra mujer, entonces tienen que hacer una convocatoria específica a mujeres. Y además hoy por la reforma constitucional ya no pueden hacerse para ningún lado, tienen que elegir a una mujer, pero me parece que el amparo tiene un fin educativo, en el que todo mundo aprenda que nadie puede pasarse las leyes sin reconocer los avances en materia de derechos humanos de las mujeres”, indicó.