Desespera a transportistas indiferencia de Ayuntamiento

Neal Ávalos comentó que ahora les dicen que para avanzar en el tema deben esperar los resultados del estudio del Plan de Movilidad que desarrolla el Instituto Municipal de Planeación

María Espino

Guanajuato.- El empresario transportista Neal Ávalos Santoyo manifestó que la falta de atención y respuesta por parte del Ayuntamiento a sus propuestas denota el desinterés que tienen en resolver el tema del Trasporte Público en la ciudad, precisó que “pueden pero no quieren resolver el asunto”, que es desesperante, sienten que van contra corriente y que todo lo que están haciendo tiene intereses personales, pues comentó que no se están apegando a las opiniones hechas por la ciudadanía durante la consulta que realizaron en febrero, además de no dar el debido seguimiento que habían acordado, incluso no saben quién lleva ‘la batuta del asunto’.

Esto lo señaló luego de que junto con varios concesionarios transportistas llegaron a Presidencia municipal buscando a los integrantes del Cabildo o al secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez, con el objetivo de saber qué avances presenta el estudio que se supone están realizando en torno al transporte, además de conocer cuándo planean convocarlos para continuar con las mesas de trabajo en las que se analizan las mejoras al servicio y el posible incremento de tarifa, sin embargo no los atendieron.

Ávalos comentó que ahora les dicen que para avanzar en el tema deben esperar los resultados del estudio del Plan de Movilidad que desarrolla el Instituto Municipal de Planeación, pero que eso no se establece en la Ley de Ajuste Tarifario y que tal parece que buscan alargar más el asunto y no dar solución.

LES DAN LARGAS

El síndico Ramón Izaguirre les dijo a los concesionarios que no sabía si hay fecha para reunirse con ellos, pues Gabino Carbajo, presidente de las Comisiones Unidas de Gobierno y Seguridad y Trasporte Público, no se ha presentado por temas de salud; por lo que tendrán que esperar a que regrese o bien que el alcalde Edgar Castro defina lo que procede.

Los transportistas buscaron hablar con el secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres, quien no los quiso recibir y sólo mandó decir con su secretaria que regresarán el próximo lunes a ver si los podía atender.

Por lo anterior, el transportistas Neal Ávalos comentó que mientras el Ayuntamiento no dé la seriedad y la importancia que el tema amerita, los únicos que están padeciendo las consecuencias son los usuarios.

RC