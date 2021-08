Cuca Domínguez

Salamanca.- Carlos Valle Ramírez, padre de una familia de 6, solicita ayuda para sacar adelante a sus familia, “me robaron mi motocicleta y luego mi camioneta. Me despidieron de la empresa donde laboraba y hoy apenas sobrevivo con lo que la gente me da por cortar la hierba que ha crecido en sus propiedades. Estoy desesperado por encontrar un empleo”, lamentó.

Entrevistado en las inmediaciones de la colonia Efrén Capiz, donde tiene su vivienda, Carlos Valle cuenta que trabajaba en una gasera que se encuentra cercana a la colonia, pero lo despidieron. Ahí laboró 3 años y fue asaltado en 4 ocasiones, su vida estaba en riesgo, por eso aceptó dejar ese trabajo.

Desde entonces no ha encontrado trabajo. Con el finiquito que le dieron acabaló para comprarse una motocicleta, pero hace dos meses hombres armados se bajaron de un vehículo compacto de color blanco y lo asaltaron: “iba con mis hijos y no quise hacer nada, se llevaron mi moto veloci 2018. Luego me volvieron a asaltar, ahora se llevaron mi camioneta. De los dos hechos puse denuncia, pero hasta ahora nada me dicen, ya están perdidas”, dice desalentado.

El hombre es padre de 4 hijos, dos mujeres ya casadas y dos menores; uno de 15 y una de 9 años. Además, apoya a una de sus hijas, luego de que se separó de su marido.

“La verdad es que me las veo duras, hago lo que sea, ahorita estoy cortando la hierba que ha crecido, pero también junto fierro viejo o lo que sea para arrimar algo para comer”, dijo el hombre que pidió apoyo para encontrar trabajo y poder garantizar el sustento de su familia.

“Como yo, hay mucha gente, porque hay otros desempleados que también están haciendo lo que se puede, para llevar el sustento de su familia”, concluyó Carlos Valle.

EZM