Desea sensibilizar Mario Domm sobre problemas migratorios con nuevo tema

El nuevo sencillo titulado ‘Sueño americano’ forma parte de la inciativa ‘Todos Somos Inmigrantes’ con el fin de sensibilizar sobre la problemática migratoria; se estrenará el 27 de julio

Notimex

Ciudad de México.- Con la finalidad de sensibilizar y hablar sobre la problemática migratoria de manera respetuosa y amorosa, el cantautor Mario Domm crea el tema ‘Sueño americano’, el cual servirá de himno para la iniciativa ‘Todos Somos Inmigrantes’.

Tiene como objetivo sensibilizar sobre la problemática migratoria no solo de Estados Unidos sino de todo el mundo, por lo que la música se ha convertido en fiel aliado para llegar al mayor número de personas.

Domm dijo en entrevista con Notimex que el tema ‘Sueño americano’ es la primera pieza para hacerse escuchar y quienes tengan las facultades de ayudar puedan hacerlo y evitar que siga esta política antimigrantes.

Destacó que esta iniciativa va de la mano de la Fundación Hermes Music, la cual se encargará de hacer llegar todo lo que se recaude de este tema para ayudar a quienes están en esta desafortunada situación y sin documentos.

“Queremos ser escuchados por todos los que se pueda, no buscamos estar en lista de popularidad, sino simplemente que este tema que habla de amor y respeto toque las puertas necesarias para ayudar”, dijo el músico mexicano, quien actualmente radica en Estados Unidos.

Dijo que esta situación lo ha sensibilizado más, porque aunque él atraviesa una situación muy diferente, sabe del dolor que viven los migrantes sin papeles y las condiciones en que los tienen, “todo eso me llenó de inspiración para hablar a través de la manera que yo lo sé hacer que es la música”.

“Por eso digo que este tema no está hecho pensado en galardones, sino está pensado con el corazón y los sentimientos, porque al final todos somos migrantes”, explicó Domm, quien mencionó que para escribir ‘Sueño americano’ también contó con el apoyo de Érika Ender, Mónica Velez y Alberto Kreimerman y será lanzado el próximo 27 de julio.

“Estamos muy comprometidos con esta iniciativa que además será banda sonora de la serie ‘Run coyote run’, de Gustavo Loza, que será trasmitida a partir de agosto por televisión de paga; también se tienen previsto que se incluya en una cinta.

“Solo deseamos ayudar desde nuestra trinchera que es la música”, dijo Domm, quien a la par se alista para emprender la gira “4 latidos” en la que por primera vez reúne a Camila y Sin Bandera, dos agrupaciones que se han distinguido por su toque romántico.

Esta gira iniciará en Estados Unidos, y posteriormente piensan traerla a México, pues ambas agrupaciones gozan del cariño del público, gracias a sus temas románticos, “no será difícil que nos escuchen intercambiar algunas canciones”.

Señaló Domm que se encuentra afinando los detalles de su nuevo sencillo para el grupo Camila, el cual esperan que comience a sonar en agosto, “tenemos muchas sorpresas, a la par de todo lo que estamos trabajando”.

Reconoció que se encuentra en un buen momento personal y profesional, lo que le ha permitido que la inspiración fluya rápidamente, por lo que no será raro que parte de esta nueva etapa que vive como padre se vea reflejada en estas composiciones.

“Mis hijos me han dado otra visión para escribir y creo que tengo mucho qué decir de este aprendizaje que he tenido con mis hijos, quienes me han hecho estar más en la tierra, aunque creo que nunca me fui”, concluyó el cantautor.

*EZM