Desdeñan petición contra Dagoberto Serrano

Luz Zárate

Celaya.- A través de la plataforma change.org se solicitaron firmas para que José Dagoberto Serrano Sánchez, no fuera el nuevo titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, petición que no fue escuchada pues este viernes tomó protesta.

Según la petición, el médico de profesión no cuenta con experiencia para llevar la cultura del municipio, además de ser señalado como una persona intolerante, machista, con desplantes déspotas.

La petición es firmada por alguien de nombre David Granados, quien publicó que es: “irresponsable, inviable, fuera de lógica y alejado totalmente del sentido común” nombrar a Serrano Sánchez como nuevo titular.

Sus trabajadores lo conocen

“Cualquier persona que ha tenido en infortunio de trabajar con él sabe perfectamente que es una persona intolerante, machista, con desplantes déspotas, y lo peor: SIN CAPACIDAD PARA OSTENTAR ESE PUESTO. No lo digo por decirlo. Se bien de que hablo. Ya basta de que se pitorreen en el arte y la cultura de MI, de NUESTRA ciudad, (…) no es posible que a estas alturas estén premiando compadrazgos con puestos en direcciones del gabinete, por favor, levanto la voz enérgicamente ante tal situación, y, me conocen bien, lo haré de manera formal ante el escritorio de la alcaldesa”, dice la petición.

Hasta la tarde del viernes 287 personas habían firmado la petición.

“No sólo se trata de poner a alguien ‘del medio artístico’, se trata de buscar el perfil adecuado en cuanto a administración, relaciones públicas, con liderazgo, desenvolvimiento institucional, que este al 100% y no por medios turnos, una persona que sepa crear compromisos en conjunto entre sus colaboradores”, señala la petición.

