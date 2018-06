Desdeña Usabiaga a Ricardo Anaya y refrenda su apoyo a Meade

El panista aseguró que el candidato panista a la presidencia de la República es visceral, ambicioso y su juventud no abona a que México mejore

Luz Zárate

Celaya.- El ex Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo, dijo que el candidato a la presidencia de la República del PAN, Ricardo Anaya Cortez es un peligro para México, porque su mezcla de juventud con ambición no son positivas para el país.

El panista aseguró que Ricardo Anaya es visceral, ambicioso y su juventud no abona a que México mejore y refrendó su apoyo al candidato priísta José Antonio Meade.

“Sigo siendo panista de principios, no soy panista busca chambas, que les quede bien claro, yo no soy panista busca chambas, ni me hace falta que me den chamba, yo soy una persona de principios y de valores, sigo considerando que el único hombre que puede dirigir este país es José Antonio Meade, porque lo conozco, porque se de sus capacidad, porque sé de su forma de pensar y porque está preparado, no es lo mismo hablar de una plaza pública que dirigir un país, no se puede dirigir un país a base de ocurrencias ni de decisiones viscerales…

“(Ricardo Anaya) No por visceral, por ambicioso, hasta por joven, porque un joven ambicioso de presidente de la República pues … esa traición a la gente del partido a mí no me toca juzgarla, yo lo veo a él como individuo como un joven inteligente, preparado, un joven cuya ambición es muy peligrosa para este país”, puntualizó.

El ex funcionario federal dijo que el panista Ricardo Anaya es ambicioso y el candidato de la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’, Andrés Manuel López Obrador “es caótico”.

“Uno es caótico y el otro podría ser peligroso por su ambición, la ambición no es mala, podría ser una gran calidad si la sabes dirigir, me preocupa de su juventud, de su falta de experiencia y la gente de que se pueda rodear”, señaló.

Al preguntarle sobre los candidatos a la gubernatura, dijo que Ricardo Sheffield, candidato a la gubernatura por la Coalición Juntos Haremos Historia, es un político de plastilina que abandonó al partido cuando no logró la candidatura, siendo que por el PAN fue presidente y Diputado Federal y Local.

“Yo siempre he dicho que en este país hay muchos políticos de plastilina y los moldeas como tú quieres, ahora me voy para acá, ahora me voy para allá, ahora me voy para donde me conviene. Si te afilias a un partido es por principios y es por valores, no vives siendo presidente municipal, Diputado Federal dos veces y siendo diputado local una vez, en un partido y le das la espalda en el momento que el partido no te escoge”, afirmó.

