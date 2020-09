Desde León, ciudadano chino financiaba misiles en Irán

Redacción

Guanajuato.- El Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, presentó el Programa de Infraestructura Educativa 2020, que tiene una inversión de 996 millones de pesos.

“Guanajuato no se detiene, seguimos impulsando una educación de vanguardia, que despierte en los estudiantes el interés por la innovación y el emprendimiento; una educación con visión de futuro, donde nuestros estudiantes sean ciudadanos del mundo”.

“También, seguiremos invirtiendo para fomentar el empleo y el bienestar de las familias guanajuatenses, porque entendemos el momento, porque sabemos que vamos a salir adelante”, dijo.

La Administración Estatal, destacó el Mandatario ejecuta un paquete de obras en los 46 municipios que atienden a dos de las demandas más sentidas de la sociedad en este momento de contingencia sanitaria, la educación y el empleo.

“Guanajuato sí le apuesta a la Educación, es la única forma si realmente queremos pasar de la manufactura a la mentefactura y así es como lo estamos haciendo”, puntualizó.

El Paquete de Infraestructura Educativa impulsa 755 acciones que benefician a casi 135 mil estudiantes guanajuatenses; así como a docentes con espacios educativos modernos y de calidad.

“Quizá en otros lugares no inviertan en nuevas escuelas ya que no hay clases presenciales, pero aquí en Guanajuato sí, no estamos cruzados de brazos esperando que termine la contingencia sanitaria; al contrario, hemos seguido trabajando y más fuerte”.

“Nos preparamos para que el regreso a clases, en su momento, se haga con las mejores condiciones y en las mejores instalaciones”, dijo.

Ante la situación de la contigencia sanitaria en Guanajuato, se generan condiciones para innovar en materia educativa, tal y como se ha estado haciendo por parte de las y los maestros, estudiantes, padres de familia y directivos.

Del Paquete de Infraestructura Educativa, el Ejecutivo destacó los nuevos planteles de los Bachilleratos Bivalentes Militarizados en Celaya, Irapuato y León 2; la Escuela de Talentos Preparatoria y el CONALEP León Dos, las instalaciones de las Universidades Tecnológicas de Salamanca y de San Miguel de Allende; así como el ITESI en San José Iturbide.

La Escuela Normal Oficial de Irapuato; las Secundarias Miguel Hidalgo en Silao, y la Telesecundaria en Xichú; la escuela Fulgencio Vargas en Jaral del Progreso, el SABES en Tierra Blanca, 2 primarias en Salvatierra, 2 primarias en Pénjamo y el Campus Irapuato-Salamanca división de ingenierías de la Universidad de Guanajuato.

También resaltó la construcción de las primarias Eufrasia Pantoja en León, Miguel Hidalgo en Yuriria, Tierra y Libertad en Comonfort, y una más en León Uno.

“Queremos que tengan la tranquilidad, que en Guanajuato la educación y la seguridad de la comunidad educativa, es de primera importancia; porque nuestros estudiantes son sin duda la grandeza de Guanajuato”, enfatizó.

Por otra parte el Gobernador, indicó que este Paquete de Infraestructura Educativa generará 12 mil 368 empleos en beneficio de las empresas de la industria de la construcción locales, segmento que activa otras 66 ramas económicas.

“Este paquete de obras va a generar 12 mil 368 empleos a las familias guanajuatenses y otra buena noticia, es que todas estas obras que hacemos a través del INIFEG, son con empresas locales, empresas guanajuatenses que generan la derrama económica y los empleos aquí mismo”.

“Ante esta contingencia, hoy la necesidad número uno de la sociedad, es además de la salud, tener trabajo y eso es también lo que estamos atendiendo, ya en el mes de julio, Guanajuato detuvo la caída del empleo, por lo que no tengo duda que seremos de los primeros estados del país en ponernos de pie”, concluyó.

En este evento virtual participaron Yoloxóchitl Bustamante Díez, Secretaria de Educación; Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General de la Universidad de Guanajuato; Pedro Peredo Medina, Director General del INIFEG; la Secretaria General de la Sección 13 del SNTE, Adriana Sánchez Lira Flores; el Diputado Local Juan Elías Chávez, Presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado; así como profesores, estudiantes y padres de familia.

