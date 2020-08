Desde hace casi 50 años, Guanajuato ha sido ‘parada obligada’ para la realeza

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El grupo de priistas que desde junio mantiene tomadas las instalaciones de Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI convocó a una sesión extraordinaria de consejos políticos estatales 2017-2020 a desarrollarse el domingo de manera privada y urgente.

A través de un comunicado emitido por Jacobo Manríquez Romero, consejero estatal se señala que la convocatoria obedece a que desde la llegada de Ruth Tiscareño Agoitia como delegada en funciones de presidenta y de Alejandro Arias Ávila secretario general del Comité Directivo Estatal, “impuestos por el CEN, se han cometido una serie de ilegalidades en todas y cada una de las acciones realizadas, incluyendo los vicios contenidos en las convocatorias a las diversas conformaciones de los órganos del partido”.

En el documento se afirma que todos los actos celebrados por la actual dirigencia estatal se han realizado bajo la ilegalidad, la exclusión, la antidemocracia, “el avasallamiento, y la falta de honestidad y escrúpulo de su quehacer. Traen una línea trazada desde el CEN que es la de imponer a toda costa aun y en contra de la legalidad al CDE ‘oficial’ a fin de sus intereses y que estará no atento a defender los propósitos de la militancia, sino a los del grupo en el poder, que está sometiendo a las órdenes del gobierno federal”.

Además, manifestaron que ha sido evidente la negativa de parte de las dirigencias estatal y nacional para establecer el diálogo con dicho grupo quienes han mantenido una resistencia civil pacífica.

“Hay demasiado talento, capacidad y experiencia en el priismo guanajuatense, pero cuando no se les conoce se comente errores garrafales como el de declarar por parte de Ruth Tiscareño, que en Guanajuato aun non tienen candidatos, porque en Guanajuato no hay perfiles, en Guanajuato ‘no hay gallos’, traduciéndose esta falta declaración en una falta de respeto para la militancia que cuenta con trayectoria y oficio político en exceso y por mucho más que ella, que viene a denostar, descalificar, demeritar y faltarnos al respeto”.

De acuerdo con la convocatoria emitida, se estableció que la sesión extraordinaria se lleve a cabo este domingo a las 11:00 de la mañana y en segunda convocatoria 2 horas después en las instalaciones del Comité Directivo Estatal.

También lee:

LC