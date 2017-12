Por descuido de SSP, León se queda sin recursos Fortaseg: Medina Plascencia

Son siete millones de pesos los que deberán devolverse a la Federación

Damián Godoy

LEÓN.- Por descuido, omisiones y negligencias de parte de las áreas administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSP), el Municipio no podrá aprovechar siete millones de pesos de remanentes de recursos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad de los Municipios (Fortaseg), y por ende dichos recursos deberán devolverse a la Federación, denunció el síndico Carlos Medina Plascencia, esta mañana ante el pleno del Ayuntamiento.

A la serie de irregularidades que denunció desde la sesión anterior (cuando tachó de “incapaz e incompetente al titular de la SSP), el panista este jueves añadió que la federación fijó como plazo el 8 de noviembre para que los municipios le notificaran de aquellos ahorros que hayan logrado a lo largo del año, para pedir autorización para redirigir esos recursos en otros conceptos.

Después de recordar todas las anomalías detectadas en la licitación para los chalecos, reprochó que a inicios de noviembre la SSP, en “su desesperación”, sugiriera que se compraran a la Secretaría de la Defensa Nacional a un costo de 23 mil pesos por chaleco.

Sin embargo, destacó que gracias a que el Comité de Adquisiciones decidió continuar con el proceso se logró comprarlos en 15 mil pesos la pieza, que implicó un ahorro de 2.5 millones de esos recursos.

Pero también hubo omisiones en el proceso para la compra de uniformes, según denunció, debido a que la SSP no atendió en tiempo los requerimientos de la Dirección de Servicios Generales, lo que el mes pasado provocó que se declararan desiertas la mitad de las partidas y generó un remanente de 4.6 millones.

“Yo ya no creo que sea incompetencia ni incapacidad. Estamos hablando de siete millones de pesos del Fortaseg, que por negligencia y me lleva a pensar que tal vez otra cosa, se está perdiendo. Todo este juego me lleva a decirles que yo creo que las personas que están ahí no han entendido o no quieren entender”, reprochó el síndico Carlos Medina.