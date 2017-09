Asegura tesorero que solicitud de Beatriz Yamamoto en el tema no fue formal

Julio Ramos

León.- Pese a que la presidenta de la Comisión de Gestión Ambiental, Beatriz Yamamoto, solicitó al tesorero un informe detallado de los criterios que se utilizan para aplicar descuentos a multas en materia ambiental, el tesorero señaló que la regidora nunca realizó la solicitud de manera formal, pues solo fue un ‘comentario’ en su comisión pero que se le dio una ficha informativa, que demostraba que todo se hace con apego legal.

Aunque a decir del propio tesorero, Gilberto Enríquez Sánchez, no recibió la petición de Beatriz Yamamoto, se elaboró la ficha de información y se envió a todos los miembros de esta comisión, pues dijo no hay nada que no haya hecho con apego legal, ya que todo ciudadano tiene el derecho de solicitar las multas que recibe, exponer su inconformidad, y de demostrar que fue injusta se procede a la condonación parcial o total del monto, sin distinción sobre si se es un empresario o un ciudadano.

“Nada más tengo entendido que fue un comentario o una solicitud que hizo en su propia comisión, a su vez nosotros hicimos una ficha informativa al respecto, en donde decimos que no fue a alguien en particular, que hayamos dicho se le hace descuento por tal o cual razón, todos los ciudadanos, personas físicas o morales, están en su derecho de solicitar una reconsideración en todo tipo de multas, eso está reglamentado.

Después de hacer un análisis se condono parcial o hasta totalmente pudiera ser en algunos caso improcedente la multa, eso es lo que se hace en general no a nadie en particular, nosotros no nos fijamos sin son orientales, asiáticos o de otra naturaleza (…) con esto ya se dio la información, no hubo petición adicional, hasta ahí nos quedamos, pero estamos en la mejor disposición de ampliar y aclarar lo que sea necesaria, pero insisto todo se hace conforme a derecho”, describió.

Esto luego de que se diera a conocer que entre las rebajas que se han autorizado destaca la del empresario asiático Liang Yu Huai, que recibió un descuento de 329 mil pesos por realizar la tala de 11 mezquites para abrir paso a la construcción de dos bodegas en el fraccionamiento Industrial Pompa.

