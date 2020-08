Descubren un cuerpo calcinado al interior de una maleta

Un muerto y varios heridos, deja voladura de patrulla de las FSPE en #Pénjamo. Posted by Periódico correo on Saturday, August 1, 2020

Redacción

Pénjamo.- Una patrulla de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que trasladaba a 15 elementos de la corporación al cuartel de la comunidad La Estrella, volcó frente a la Universidad Politécnica, dejando un saldo de cuatro policías estatales muertos y 11 lesionados. Los oficiales aseguraron que les tronó una llanta, la camioneta se arrastró por más de 50 metros, el suceso movilizó a los cuerpos de emergencia de Abasolo y Pénjamo.

El accidente ocurrió a las 13:30 horas de este sábado, en el kilómetro 44 de la carretera federal 1110, en el tramo Abasolo-Pénjamo, frente a la Universidad Politécnica.

En el lugar, volcó la patrulla 08798, en la que viajaban un total de 15 elementos, excediendo la capacidad de la unidad para el transporte seguro de pasajeros. Se cree que al menos 5 oficiales viajaban en la cabina, los otros 10 policías estatales iban hacinados en la batea de carga de la camioneta.

Producto del accidente, perdieron la vida los policías estatales: Fernando Zepeda Vázquez, originario de Irapuato; Daniel Corona Rivera, originario de Cuerámaro; así como Miguel Ángel Canchola Cervantes y Rigoberto Ledesma Madrigal, ambos originarios del municipio de Pénjamo.

Elementos de la Cruz Roja de Pénjamo, Bomberos de Pénjamo y Abasolo, así como paramédicos del sistema de urgencias del Estado de Guanajuato, brindar una atención a los 11 lesionados a quienes trasladaron a diferentes hospitales de la región para que recibiera los cuidados médicos necesarios.

Hasta el lugar del accidente llegaron además otras patrullas de las fuerzas de seguridad pública del estado, personal de la Policía Municipal y elementos del Ejército Mexicano. Realizaron un aseguramiento del área del accidente, mientras trabajaban en el lugar los cuerpos de emergencia.

Llegaron también algunas personas vestidas de civil, quienes trataron de evitar que el suceso fuera documentado por los representantes de los medios de comunicación.

Algunos de los oficiales accidentados, informaban a sus compañeros que el accidente se había registrado porque a la patrulla se le tronó una llanta. Tras volcar, la unidad oficial se arrastró por más de 50 metros, dejando en su camino a los policías estatales que viajaban en ella. Tres de las víctimas mortales del accidente quedaron tendidos sobre el pavimento, el cuarto elemento muerto, terminó en la cuneta que divide los cuatro carriles.

En relación al accidente, a través de las redes sociales se filtró un video, del momento justo en que uno de los policías accidentados pide el apoyo de la corporación. “Haber quién me escucha, haber quien lee este mensaje, tuvimos un accidente y no me contesta el comandante Lalo, tuvimos un accidente, es urgente, ocupamos el apoyo”, menciona uno de los elementos desesperado por la ayuda, ante la gravedad de las lesiones de varios de sus compañeros.

Trascendió que la unidad se dirigía al cuartel de las fuerzas de seguridad pública del estado que se ubica en la comunidad La Estrella.

También lee:

LC