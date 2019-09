Descubren más de 2 mil 200 fetos en casa de médico abortista

Luego de que el famoso y controversial doctor muriera el pasado 3 de septiembre, familiares notificaron a la policía del macabro hallazgo

Estados Unidos.- El jueves pasado, la Policía local del condado de Will en Illinois encontró 2 mil 246 fetos médicamente conservados en la casa de un doctor abortista que acababa de fallecer.

Ulrich Klopfer fue catalogado en 2016 en Indiana como “probablemente el médico abortista más prolífero de la historia” por medios locales durante un caso en el que se le suspendió su licencia. El pasado 3 de septiembre fallecería a los 71 años de edad.

Los agentes policiacos serían alertados de sobre el hallazgo por la propia familia del difunto, que coopera plenamente con los investigadores. La Oficina del Médico Forense local ha incautado los fetos.

Klopfer, quién ejercía principalmente en la ciudad de South Bend, en el vecino estado de Indiana, era una de las figuras más criticadas por los grupos provida locales.

En el 2016, el Colegio de Médicos de Indiana suspendió su licencia por 6 meses por una serie de infracciones, entre ellas el no haber informado a las autoridades sobre los abortos de dos menores de 14 años en el plazo previsto.

Klopfer insistió durante su carrera que son las mujeres quienes deben decidir si tener al bebé o no, además indicó que siempre tuvo una tasa de complicaciones muy baja.

“Las mujeres quedan embarazadas, los hombres no. Necesitamos respetar a las mujeres que toman una decisión que creen que es la mejor para su vida. No estoy aquí para dictarle a nadie (lo que debe hacer). No estoy aquí para juzgar a nadie“.

