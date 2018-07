Descubren hombre sin vida en antiguo camino a Marfil

Fue la tarde de ayer cuando personal de Protección Civil municipal realizaba supervisiones en la zona ante los socavones que se han venido presentando en el lugar en los últimos días; ahí descubrieron que trágicamente de los árboles colgaba el cuerpo de un hombre

Guanajuato.- Un joven de entre aproximadamente 27 y 30 años de complexión delgada y de mediana estatura fue hallado sin vida en uno de los árboles en el cauce del río Guanajuato, esto en el antiguo camino a Marfil.

Fue la tarde de ayer cuando personal de Protección Civil municipal realizaba supervisiones en la zona ante los socavones que se han venido presentando en el lugar en los últimos días; ahí descubrieron que trágicamente de los árboles colgaba el cuerpo de un hombre.

Rápidamente se dio aviso a las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, elementos del Ministerio Público en coordinación con la Policía municipal se encargaron de poner el área bajo resguardo en espera del Servicio Médico Forense (Semefo).

Debido a que no hubo testigos ni quien identificara en el momento al ahora occiso y el que éste no llevara entre sus pertenencias alguna identificación, no se pudo saber cuáles eran los datos generales del hombre.

Personal del Servicio Médico Forense se encargaron de bajar los restos mortales del árbol y prepararlo para subirlo a bordo de la unidad y trasladarlo a los centros en donde se le realizarán las pruebas de protocolo y las investigaciones para dar con los datos y familiares del fallecido.

