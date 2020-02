Descubren empresas de seguridad ilegales

Nayeli García

Irapuato.- Ante el problema de homicidios dolosos en el Irapuato, que ya suman 117 víctimas, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que las víctimas colaterales son las que a él y la sociedad les deberían de doler más, y algunos otros deben de asumir las consecuencias de sus actos, pues “tampoco podemos estar cuidando, incluso a los que se portan mal”.

Ante los muertos diarios que se registran en Irapuato y el reclamo de la sociedad al respecto, el presidente municipal pidió ser objetivos en el tema, pues señaló que tanto medios de comunicación como la misma ciudadanía sabe que el municipio es escenario de un enfrentamiento de los grupos delincuenciales y que tampoco es un pretexto para no trabajar.

“Cualquier persona asesinada duele, pero a mí me paree que hoy por hoy la gente buena es la que nos hace falta, la que sí de verás no debería de pasar por una circunstancia de ésta, los demás, los que han andado en cosas chuecas deben de asumir las consecuencias de sus actos, no es simplemente el deslindarse o darle la vuelta, pero tampoco podemos estar cuidando, incluso a los que se portan mal”, señaló.

El presidente municipal consideró entendible el reclamo social y reconoció que a él lo que le duele son los daños colaterales.

“El tema de seguridad nosotros tenemos que seguir esforzándonos más todavía, en la parte que nos toca hacer, no solo para estas familias, sino para todos”, señaló.

Esto lo comentó, luego de reunirse con familiares de desaparecidos en Irapuato y de víctimas de homicidio doloso en la ciudad, cuyos familiares estuvieron en el momento y lugar equivocado.

Del 2018 a la fecha en Irapuato han sido contabilizados al menos 20 personas que murieron en medio de una balacera porque iban pasando y una bala pérdida los alcanzó, de éstos siete eran niños y adolescentes; pero también han resultado al menos 24 heridos en medio de estos ataques, en al menos ocho casos fueron niños que iban con sus padres o se encontraban cerca de la zona del ataque.

Pero también se tiene el registro que en este mismo periodo, al menos 13 personas han sido asesinadas en medio de un robo o asalto, según el registro de Correo.

SZ