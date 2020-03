Descubren al dinosaurio más pequeño, su aspecto era similar a colibrí

Redacción

México.- La feria de videojuegos E3, la más importante de todo el mundo, no celebrará su edición de 2020 por la alarma global ante el coronavirus, que ha obligado a anular este evento que iba a celebrarse en junio en Los Ángeles.

“Después de una consulta cuidadosa con nuestras compañías sobre la salud y seguridad de todos en la industria, hemos tomado la difícil decisión de cancelar la E3 2020“, indicó este miércoles la organización en un comunicado.

Si bien el anuncio deja claro que el evento se cancela y no se aplaza como en el caso de otras citas como Coachella, el equipo de la E3 indicó que están analizando opciones para organizar presentaciones o anuncios a partir de verano, además la compañía encargada de la organización ha comentado que los planes para E3 2021 siguen en pie.

En cuanto a la edición de este año, la ESA está explorando las opciones para realizar algún tipo de evento en línea junto a las compañías para llevarle toda la información a los medios y fanáticos que esperan con ansias las novedades de esta industria.

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX

— E3 (@E3) March 11, 2020