Descubre que sus amigos no le hablaban porque su ex esposa ‘lo había matado’

Redacción

Estados Unidos.- Toda esta historia comienza cuando un hombre decidió ayudar a su esposa a lavar la ropa, aunque parece que todo terminó mal y ocasionó una graciosa reprimenda.

El pantalón, al que ella se refería como su favorito, fue estropeado completamente en el proceso, se encogió hasta parecer una prenda de un niño. Esto hizo que la mujer se molestara.

Por lo que decidió vengarse y poner un anuncio en su página de Facebook en el que ponía una foto de su esposo, avergonzado por lo ocurrido, para ponerlo en venta por solo 111 dólares.

Dinero con el que pretendía recuperar lo perdido, cabe destacar que el modelo de esos pantalones está agotado desde hace tiempo. Si bien la oferta no atrajo compradores, los internautas apoyaron a la mujer y compartieron experiencias similares.

What is this? A pair of trousers for ants?

https://t.co/5KRQ5wwcmJ

— Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) January 21, 2020