Descontrol en RIAMA genera nube amarillenta que contamina a la ciudad

Cuca Domínguez

Salamanca.- El empresario salmantino y presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Salamanca, Raymundo Gómez García, se deslindó de las obras que quedaron inconclusas en la comunidad de Santa Rita y donde sus habitantes piden que se resuelva porque podrían quedarse sin agua potable.

El empresario dijo dedicarse a la renta de maquinaria y rentó para esa obra, pero su empresa no realizó el proyecto y nada tiene que ver con las observaciones que se hacen, “esto es golpeteo político, si alguien tiene alguna prueba que la presente y gusto me haré responsable, pero éste no es el caso; esa es una obra de hace cuatro años; si tienen como comprobar que vengan y me lo comprueben porque de decir eso, yo podría decir que el exdelegado de Santa Rita, a quien no conozco, está coludido en actos de corrupción; pero no se trata de estar calumniando o levantando falsos”, mencionó

Dijo que no niega que les rentaron maquinaria para esa obra; “pero de ahí en fuera, me deslindo de que soy dueño de esas empresas; en caso contrario que se exhiba algún documento donde se indica que se contrató a mi empresa o a mi nombre y con todo gusto responderemos”, precisó.

Reiteró que está enfocado a su negocio en la constructora, “tengo un negocio de constructora sí; tengo maquinaria pesada y la rento no solo para estas obras, las he rentado a muchas obras y las seguiré rentando; eso no es pecado, se está trabajando legalmente”.

