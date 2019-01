Desconocían permisos otorgados a gasolinera

El director de Desarrollo Urbano asegura que la obra en la entrada de Apaseo el Grande está en orden; asegura que se tiene autorizado un uso de suelo desde el año 2001

Daniel Moreno

Apaseo el Grande.- La gasolinera que se construye en la entrada de Apaseo el Grande está en orden y tiene todos los permisos correspondientes, dijo el director de Desarrollo Urbano del municipio, Ramsés Zaragoza Sánchez quien repitió en el cargo.

Llamado a comparecer por este tema ante el Ayuntamiento, el funcionario fue cuestionado debido a que nadie en el Cabildo estaba enterado del proceso de construcción de esta gasolinera a dos meses del actual gobierno.

Explicó que el terreno ubicado en la esquina de Piña Soria con Monte-Albán tiene autorizado un uso de suelo desde el año 2001 que se ratificó el día 7 de octubre de este año por instrucciones del exalcalde, Gonzalo González, es decir dos días antes de terminar la anterior administración.

Sin embargo, los propietarios comenzaron a realizar movimientos de tierra y eso no lo tenían autorizado pues no tenían permiso o licencias de construcción, razón por la que se les notificó y se les sancionó con 30 mil pesos, según lo marca la ley y no pudieron realizar más obra hasta que cumplieron con lo establecido.

Aseveró incluso los representantes de la gasolinera presentaron estudios de impacto ambiental. También refirió que no había problema sobre la cercanía del río.

