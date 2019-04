Desconocían autoridades leonesas tala de árboles de Farmacias del Ahorro

La Dirección de Gestión Ambiental negó el conocimiento del fallo, pero se comentó que de haber alguna sanción, la empresa tendría que ingresar al Vivero municipal, más de mil árboles

Jazmín Castro

León.- La Dirección de Gestión Ambiental en León, reconoció que no estaban enterados de los 121 árboles que fueron talados entre el 2016 y 2018 por la empresa Comercializadora Farmacéutica de Chiapas S.A. P.I. de C.V, afiliadas a Farmacias del Ahorro.

Sin embargo, de llegar a una sanción dicha empresa tendría que ingresar al Vivero municipal, más de mil árboles y en caso de una multa, ésta dependería del tipo de árbol, especie y tamaño.

Pese a que dicha Dirección es la indicada para brindar la autorización de la tala de los árboles, la empresa en mención, no realizó en su momento ninguna solicitud o trámite lo que hace que hayan incurrido en una falta grave.

Es común que no se vea

Guadalupe López, directora del área de regulación ambiental, comentó que es común no darse cuenta de este tipo de actos, “es común cuando no se dan tan continuamente, entendemos que no se construyen estos puntos de venta de farmacias en un mismo tiempo”.

Asimismo refirió que no cuenta con registros previos sobre esta empresa pero en el 2018 y en este año, recibieron tres solicitudes.

“Haciendo un análisis al interior de la base de datos de la Dirección de Regulación Ambiental, no tenemos registro, solamente del 2018 y 2019, a nombre de la persona moral (Comercializadora Farmacéutica de Chiapas S.A. P.I. de C.V.) que ha tramitado y que está afiliada a esta razón social de Farmacias de la Ahorro”, explicó.