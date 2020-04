Desconocen mayoría de los municipios del programa ‘Zonas de Intervención Social’

Anna Maciel

Irapuato.- La discriminación es algo con que lamentablemente están familiarizados los pacientes con VIH, hoy comparten ese rechazo con los que han sido diagnosticados con coronavirus, así lo dio a conocer el presidente de la A.C ‘Dehusex’, Arturo Álvarez.

“Lo hemos compartido en el grupo, de alguna forma estamos viviendo a la situación de antes en temas de discriminación, ahora una persona que vive con el Covid, ya les ha pasado algo similar a los nuestro, el rechazo de la familia, de la sociedad, el ser corridos de sus casas, el no me beses, no me abraces, quisiéramos no regresar a esto y es algo que hoy viven las personas con coronavirus”, comentó.

Dijo que de acuerdo a la última cifra, en Irapuato hay un aproximado de 630 irapuatenses que viven con VIH y otro por ciento, que lamentablemente no lo sabe, esto los convierte en personas con mayor vulnerabilidad ante la reciente pandemia, por lo que han extremado sus cuidados.

“Las personas que vivimos con VIH debemos estar muy cuidados, alguna infección o enfermedad que se sume a nuestros virus y no podemos aumentarle más enfermedades al VIH, aquí como toda la recomendación es que no salgan de casa, y que, si lo hacen para ir al médico, se cuiden mucho, salgan con cubre bocas y guantes”, indicó.