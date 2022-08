Funcionario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial dicen que no les han notificado nada al interior del Ayuntamiento sobre alguna recomendación para respetar los derechos de las ex funcionarias

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Hace poco más de un mes que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) emitió una recomendación al alcalde Alejandro Navarro Saldaña. Ya que se acreditó que tanto Kaheli, mujer transexual, como su esposa fueron discriminadas por su identidad de género. Luego de eso el director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Juan Carlos Delgado Zárate admitió que desconoce el documento y que nadie le ha notificado nada.

No obstante, aseguró que van a cumplir con lo establecido en la recomendación. Aunque aceptó que no se han puesto de acuerdo para ello, pues “no hay manera de que no cumplamos”.

Desconoce Municipio que hayan hecho recomendaciones la PRODHEG

“No lo sé exactamente, hay que ver el documento. Lo que te digo es que vamos a cumplir con lo que dice el documento. Yo, en lo personal no he sido notificado. Ni por derechos humanos ni por nadie. Pero ya sé que lo tengo que hacer porque se lo dieron a mi jefe y entonces yo tengo que hacer lo que ahí diga, pero en este momento no lo conozco a ciencia cierta (…) no sé qué implique todo lo que venga ahí en el documento, lo vamos a revisar y los vamos a ver y en su momento daremos cuenta de eso”.

El pasado 20 de julio, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió una recomendación al alcalde Alejandro Navarro Saldaña. Esto luego de acreditar que una mujer transexual y la esposa de ella, quienes laboraron en la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, sufrieron por su identidad de género.

La resolución se dio casi dos años después de que Kaheli, denunció de manera pública que a su esposa y a ella, las despidieron de dicha dependencia municipal. Las habrían despedido luego de que decidió informar a sus jefes sobre su identidad de género.

Foto: Lulu Vázquez

El despido se trató solo de tema laboral

El alcalde Alejandro Navarro informó que aceptó la recomendación. No obstante insistió en que se trató de un tema laboral y que en ningún momento cometió discriminación contra las afectadas.

“Estamos siendo notificados por la cabeza de la administración, que es a través del alcalde. No nos han notificado personalmente. Se notifica en el momento en que esto se socialice a quienes tengamos que participar en esa tarea. Lo vamos a hacer con mucho gusto, a mí me urge mucho”.



A decir de Juan Carlos Delgado no hay manera de que no se cumplan con la recomendación pues se trata de un tema de derechos humanos. No obstante insistió que el despido de ambas personas se dio por cuestiones laborales y no por su identidad de género.

Afirmó que “yo no he violentado a nadie, ni le he violentado sus derechos a nadie en lo absoluto y reitero la posición como cabeza de la dependencia, en la que el despido de estas personas no tuvo nada que ver con eso. Es un tema de trabajo. […] ya veníamos conviviendo mucho tiempo así, se presentó un tema de trabajo y es muy diferente, yo también quiero ser enfático en eso, como son enfático en decir que voy a hacer lo que me manden, lo que me indiquen”, concluyó.

Capacitación de funcionarios para prevenir la discriminación

El personal directivo y administrativo del Gobierno Municipal participó en un curso de capacitación contra la discriminación. Este se impartió por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG). Con el objetivo de mantener centros de trabajo libres de discriminación. De buscar espacios en donde se promueva y garantice la igualdad laboral y se proporcione una mejor atención a las necesidades de los capitalinos

A la capacitación sistieron 70 empleados municipales de distintas dependencias municipales. El título de esta actividad fue: “Responsabilidad de las personas servidoras públicas, trato digno y derechos humanos”

Entre los temas que se abordaron destacan “reconocimiento de los derechos humanos en el servicio público”, “conceptos transversales de género”, “enfoque intercultural en la atención” y “leyes universales en materia de derechos humanos y su aplicación en el servicio público”.

Una normativa voluntaria

La actividad forma parte de la renovación de la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros gestores que cuentan con prácticas que favorecen el desarrollo integral de las trabajadoras y los trabajadores.

Por parte de Presidencia municipal informaron que el Gobierno Municipal cuenta con un protocolo de atención inmediata en la materia. Este es aplicado a través de la Dirección de Atención a las Mujeres. Además indicaron que para el alcalde Alejandro Navarro resulta importante que el servicio público mantenga centros de trabajo libres de discriminación.

