Desconoce delegado de Educación venta de droga en escuelas

Pese a que el alcalde comunicó sobre sospechas de narcomenudeo al interior de las escuelas por los mismos alumnos, Fernando Trujillo negó tener registros de esto

Jessica de la Cruz

León.- Luego de que el alcalde Héctor López Santillana dio a conocer que había sospechas de que había venta de drogas al interior de escuelas públicas por los mismos alumnos, el delegado de Educación de Guanajuato, Fernando Trujillo, aclaró que él no tiene el conocimiento sobre la declaración y señaló que por ahora sólo conoce el tema de la inseguridad que se vive en las instancias educativas, pero no por drogas

“No traemos un registro o evidencia a través de los folios del departamento de Aprender a Convivir, donde se controlan todas las denuncias de la ciudadanía, (…) nosotros dejamos que la ayuda corra a cargo de las instancias que manejen todos estos temas desde al ámbito clínico. En ese sentido, la Secretaría de Salud es la instancia estatal que dictamina sobre hábitos de sustancias toxicas. Por nuestra parte, fortalecemos las acciones preventivas”, dijo el delegado.

Fernando Trujillo abundó en este tema y dio a conocer que recientemente tuvo una reunión con todas las autoridades de educación secundaria y primaria para analizar todos los indicadores de la región y ver todos los tipos de causas para la deserción, y aunque no se tiene ningún registro materializado al interior de las escuelas, están preparados y se estarán dando las acciones preventivas como convenga.

Hasta ahora, argumentó que no se tiene algún reporte de los señalamientos que hizo el alcalde, que no existe un material como tal y no puede asegurar algo, además de que él no se puede guiar por rumores, sino por hechos.

Añadió que las personas se deben de atender con mucha dignidad, sobre todo siendo menores de edad, no se puede hacer un tema de difamación cuando no hay elementos que lo materialicen.

