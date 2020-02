Desconoce contralor cuántos expedientes hay en proceso de investigación

María Espino

Guanajuato.- Luego de que ciudadanos capitalinos denunciaran a través de redes sociales que los zapatos entregados por el gobierno municipal se rompieron en menos de una semana de que fueron entregados, se ha buscado ubicar a la empresa proveedora responsable de estos productos. Sin embargo, la mayoría de ediles desconoce el nombre de quien elaboró y entregó los zapatos.

Tanto la regidora de Morena, Karen Burstein Campos, la síndico María Elena Castro Cerrillo (PAN) dijeron saber que es una empresa de León, pero que el tema seguramente lo tendría que saberlo el director de Desarrollo Social y Humano, Marco Antonio Campos Briones.

No obstante, el funcionario dijo tampoco conocer el nombre del proveedor y que él sólo estuvo en una reunión en donde mostraron varias opciones de calzado a escoger.

También se buscó al director de Cultura y Educación municipal, Jesús Antonio Borja Pérez, ya que al tratarse de un tema relacionado a educación quizás él si conoce el nombre del proveedor. Sin embargo, también dijo desconocerlo y al igual que Briones comentó que estuvo en la reunión donde mostraron opciones de zapatos pero no se habló de nombres de empresa.

Borja comentó que muy seguramente quien tiene toda la información es el Tesorero municipal, Juan Antonio Valdés Fonseca o quizaás el director de Adquisiciones.

Por fuentes cercanas a Presidencia municipal y de manera extraoficial se supo que la empresa a la que gobierno municipal de Guanajuato le pago por los 20 mil 674 pares de zapatos es Comercial JID S. de R.L de C.V., cuyo representante legamente establecido es José Luis Jiménez Diaz, con domicilio en la ciudad de León.

También se supo que la Comercial JID se dedica a elaborar uniformes industriales, hospitalarios, de trabajo y calzado de seguridad, la cual en la mayoría de las ocasiones subcontrata productores y en el caso de los zapatos, al parecer, subcontrató a otra empresa que fue la que elaboró el calzado que se regaló a niños de nivel primaria en la capital.

En varias declaraciones, el alcalde Alejandro Navarro ha aseverado que la empresa maneja productos de calidad, sin embargo también trascendió que en el 2009 Comercial JID S. de R.L de C.V. fue descartada de una licitación convocada por gobierno del estado de Guanajuato debido a varios factores entre los que destaca la mala calidad de los productos que ofertaba. De esa licitación Correo tiene copia del acta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Se advirtió garantizar calidad y ergonomía

Karen Burstein, regidora de Morena, manifestó que durante las reuniones que tuvieron para tratar el tema del calzado ella propuso que se revisara a detalle que los zapatos cumplieran con los estándares de calidad y sobre todo se pensara en que tuvieran las condiciones idóneas y el ajuste perfecto para los pies de los niños, pues dijo que siempre comentó que los niños están en pleno crecimiento y ocupan zapatos adecuados.

Burstein también comentó que en esas reuniones se habló de no poner el logo del gobierno municipal en el calzado, pues señaló que se debía pensar en no ponerlo como un acto de respeto a los niños y para evitar situaciones de bullying, pero finalmente si se imprimió en cada zapato, lo cual desde su punto de vista no fue correcto.

“Cuiden de no meter logos institucionales, porque también es un tema de dignidad de las personas, porque luego les van a decir ahí a ti te regalaron los zapatos, no sabemos el bullying que se genere en los niños, también les dije puede ser discriminatorio, el colectivo esta tan lastimado y vulnerable que son actos que en lugar de beneficiar pueden vulnerar”.

Padres piden tiempo para evaluar la calidad

Padres de familia de distintas escuelas primarias de la capital, expresaron que habrá que esperar algunos meses para ver si los zapatos que entregó el municipio resisten el uso.

Una de las entrevistadas, de la escuela primaria urbana 2 “Benito Juárez”, expresó que hace dos días empezaron a entregarles los zapatos, por lo que no podría opinar sobre la resistencia y la calidad, hasta que su hija los haya usado.

Otra de las madres de familia, coincidió en que, habrá que ver si resisten el uso con el paso de los días, pero añadió que los zapatos que le entregaron no son de la talla de su hija.

